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Золотой кубок КОНКАКАФ
США
30.06.2025 02:00 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Коста-Рика
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30 июня 2025, 04:29 | Обновлено 30 июня 2025, 04:49
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США по пенальти обыграли Коста-Рику. Определены полуфиналы Золотого кубка

В 1/2 финала сыграют: США – Гватемала, Мексика – Гондурас

30 июня 2025, 04:29 | Обновлено 30 июня 2025, 04:49
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США по пенальти обыграли Коста-Рику. Определены полуфиналы Золотого кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 сборная США с большими трудностями одолела Коста-Рику.

Основное и дополнительное время завершились вничью 2:2, а судьбу противостояния решила серия пенальти, в которой хозяева турнира победили со счетом 4:3.

Уже на 12-й минуте костариканцы вышли вперед после реализованного пенальти Франсиско Кальво. США имели шанс сравнять счет, но Малик Тилльман не смог переиграть вратаря с точки. За американцев забил Диего Луна на 43-й минуте (1:1 к перерыву).

Второй тайм также выдался напряженным. США быстро вышли вперед благодаря точному удару Максимилиана Арфстена, но Коста-Рика снова сумела ответить: Алонсо Мартинес на 71-й минуте сравнял счет. В овертайме голов забито не было.

В серии пенальти обе команды реализовали лишь часть своих ударов. Ключевой момент наступил на шестой попытке: Энди Рохас не забил, а Дамион Даунс из сборной США был точен, и этот гол вывел американцев в полуфинал.

В 1/2 финала американцы встретятся с Гватемалой, которая немного ранее обыграла Канаду (1:1, пен. 6:5). В другом полуфинале Золотого кубка сыграют Мексика и Гондурас.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

1/4 финала, 30 июня. Миннеаполис (США)

США – Коста-Рика – 3:2 (пен. 4:3)

Голы: Луна, 43, Арфстен, 47 – Кальво, 12 (пен), Мартинес, 71

Незабитый пенальти: Тилльман, 37 (США)

Сетка плей-офф

Фотогалерея

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Alex Freeman (США).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Jefferson Brenes (Коста-Рика).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Santiago van der Putten (Коста-Рика).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Малик Тилльман (США).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Тайлер Адамс (США).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Alonso Martinez (Коста-Рика).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Alonso Martinez (Коста-Рика).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Max Arfsten (США).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Луна (США).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Франсиско Кальво (Коста-Рика).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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