США по пенальти обыграли Коста-Рику. Определены полуфиналы Золотого кубка
В 1/2 финала сыграют: США – Гватемала, Мексика – Гондурас
В четвертьфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 сборная США с большими трудностями одолела Коста-Рику.
Основное и дополнительное время завершились вничью 2:2, а судьбу противостояния решила серия пенальти, в которой хозяева турнира победили со счетом 4:3.
Уже на 12-й минуте костариканцы вышли вперед после реализованного пенальти Франсиско Кальво. США имели шанс сравнять счет, но Малик Тилльман не смог переиграть вратаря с точки. За американцев забил Диего Луна на 43-й минуте (1:1 к перерыву).
Второй тайм также выдался напряженным. США быстро вышли вперед благодаря точному удару Максимилиана Арфстена, но Коста-Рика снова сумела ответить: Алонсо Мартинес на 71-й минуте сравнял счет. В овертайме голов забито не было.
В серии пенальти обе команды реализовали лишь часть своих ударов. Ключевой момент наступил на шестой попытке: Энди Рохас не забил, а Дамион Даунс из сборной США был точен, и этот гол вывел американцев в полуфинал.
В 1/2 финала американцы встретятся с Гватемалой, которая немного ранее обыграла Канаду (1:1, пен. 6:5). В другом полуфинале Золотого кубка сыграют Мексика и Гондурас.
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
1/4 финала, 30 июня. Миннеаполис (США)
США – Коста-Рика – 3:2 (пен. 4:3)
Голы: Луна, 43, Арфстен, 47 – Кальво, 12 (пен), Мартинес, 71
Незабитый пенальти: Тилльман, 37 (США)
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