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Золотой кубок КОНКАКАФ
Канада
29.06.2025 23:00 – FT 1 : 1
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Гватемала
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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 02:12 | Обновлено 30 июня 2025, 02:35
221
1

Канада сенсационно проиграла в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

Гватемала неожиданно выбила фаворита по пенальти и вышла в полуфинал

30 июня 2025, 02:12 | Обновлено 30 июня 2025, 02:35
221
1
Канада сенсационно проиграла в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном матче Золотого кубка 2025 сборная Гватемалы одержала неожиданную победу над Канадой (1:1, пен. 6:5).

Основное время завершилось со счетом 1:1 в драматичном противостоянии в Миннеаполисе, и судьба матча решилась в серии пенальти.

Канада открыла счет на 30-й минуте, Джонатан Дэвид реализовал пенальти. Но уже в конце первого тайма Джейкоб Шаффелберг получил два предупреждения подряд и оставил команду в меньшинстве.

Этим воспользовалась Гватемала. На 69-й минуте Рубио Рубин сравнял счет (1:1). Далее обе команды действовали осторожно, и все решилось в серии пенальти.

В футбольной лотерее точнее оказались игроки сборной Гватемалы (пен. 6:5). Канадцы не реализовали два удара (Кайл Ларин и Люк Де Фужроль), в то время как Хосе Моралес поставил точку, забив решающий мяч.

Гватемала вышла в полуфинал Золотого кубка, соперником станет США или Коста-Рика. В другом полуфинале сыграют Мексика и Гондурас.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

1/4 финала, 29 июня. Миннеаполис (США)

Канада – Гватемала – 1:2 (пен. 5:6)

Голы: Дэвид, 30 (пен) – Рубин, 69

Удаление: Шаффелберг, 45+4 (Канада)

Сетка плей-офф

Фотогалерея

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Jose Morales (Гватемала).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Pedro Altan (Гватемала).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Натан Салиба (Канада).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Darwin Lom (Гватемала).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Матье Чойниер (Канада).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Аарон Эррера (Гватемала).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Дерек Корнелиус (Канада).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Nicolas Samayoa (Гватемала).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Дэниел Джеббисон (Канада).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Oscar Santis (Гватемала).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Промис Дэвид (Канада).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Рубио Рубин (Гватемала).
45’ +4
Джейкоб Шаффельбург (Канада) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Канада).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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saltim
ГВатемала сильнее Украины
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