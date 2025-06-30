Канада сенсационно проиграла в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Гватемала неожиданно выбила фаворита по пенальти и вышла в полуфинал
В четвертьфинальном матче Золотого кубка 2025 сборная Гватемалы одержала неожиданную победу над Канадой (1:1, пен. 6:5).
Основное время завершилось со счетом 1:1 в драматичном противостоянии в Миннеаполисе, и судьба матча решилась в серии пенальти.
Канада открыла счет на 30-й минуте, Джонатан Дэвид реализовал пенальти. Но уже в конце первого тайма Джейкоб Шаффелберг получил два предупреждения подряд и оставил команду в меньшинстве.
Этим воспользовалась Гватемала. На 69-й минуте Рубио Рубин сравнял счет (1:1). Далее обе команды действовали осторожно, и все решилось в серии пенальти.
В футбольной лотерее точнее оказались игроки сборной Гватемалы (пен. 6:5). Канадцы не реализовали два удара (Кайл Ларин и Люк Де Фужроль), в то время как Хосе Моралес поставил точку, забив решающий мяч.
Гватемала вышла в полуфинал Золотого кубка, соперником станет США или Коста-Рика. В другом полуфинале сыграют Мексика и Гондурас.
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
1/4 финала, 29 июня. Миннеаполис (США)
Канада – Гватемала – 1:2 (пен. 5:6)
Голы: Дэвид, 30 (пен) – Рубин, 69
Удаление: Шаффелберг, 45+4 (Канада)
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