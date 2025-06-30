Канада сенсационно проиграла в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

В четвертьфинальном матче Золотого кубка 2025 сборная Гватемалы одержала неожиданную победу над Канадой (1:1, пен. 6:5).

Основное время завершилось со счетом 1:1 в драматичном противостоянии в Миннеаполисе, и судьба матча решилась в серии пенальти.

Канада открыла счет на 30-й минуте, Джонатан Дэвид реализовал пенальти. Но уже в конце первого тайма Джейкоб Шаффелберг получил два предупреждения подряд и оставил команду в меньшинстве.

Этим воспользовалась Гватемала. На 69-й минуте Рубио Рубин сравнял счет (1:1). Далее обе команды действовали осторожно, и все решилось в серии пенальти.

В футбольной лотерее точнее оказались игроки сборной Гватемалы (пен. 6:5). Канадцы не реализовали два удара (Кайл Ларин и Люк Де Фужроль), в то время как Хосе Моралес поставил точку, забив решающий мяч.

Гватемала вышла в полуфинал Золотого кубка, соперником станет США или Коста-Рика. В другом полуфинале сыграют Мексика и Гондурас.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

1/4 финала, 29 июня. Миннеаполис (США)

Канада – Гватемала – 1:2 (пен. 5:6)

Голы: Дэвид, 30 (пен) – Рубин, 69

Удаление: Шаффелберг, 45+4 (Канада)

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