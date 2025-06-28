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Золотой кубок КОНКАКАФ
Канада
29.06.2025 23:00 - : -
Гватемала
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28 июня 2025, 16:39 | Обновлено 28 июня 2025, 16:40
69
0

Канада – Гватемала. Прогноз и анонс на 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 29 июня в 23:00 по Киеву

28 июня 2025, 16:39 | Обновлено 28 июня 2025, 16:40
69
0
Канада – Гватемала. Прогноз и анонс на 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная Канады по футболу

В воскресенье, 29 июня состоится четвертьфинальная игра Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Канады и Гватемалы. По киевскому времени матч начнется в 23:00.

Канада

В мартовском полуфинале Лиги наций коллектив проиграл Мексике 2:0, однако в игре за 3 место соревнований одолел сборную США со счетом 2:1. Перед Золотым кубком команда также провела 2 товарищеских поединка – одолела 4:2 Украину и сыграла в нулевую ничью с Кот-д’Ивуаром. Сам турнир Канада начала с феерической победы над Гондурасом 6:0, затем сыграла вничью 1:1 с Кюрасао, а в последнем туре группового этапа спокойно разобралась со Сальвадором со счетом 2:0.

Гватемала

Во время мартовского отбора коллектив победил Гайану с общим за 2 матча счетом 4:3. Однако в отличие от Канады вместо товарищеских игр перед Золотым кубком Гватемала участвовала в квалификации на ЧМ – победа 4:2 над Доминиканской республикой и поражение 3:0 в игре с Ямайкой привели команду ко 2-му месту группы и выходу на 3-й этап отбора. На групповом этапе текущего турнира голубовато-белые отомстили Ямайке минимальной победой в 1-м раунде, впоследствии потерпели поражение с таким же счетом против Панамы, но выигрыш 3:2 над Гваделупой в последнем туре вывел команду в плей-офф соревнований.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой еще в 2023 году в рамках группового этапа Золотого кубка. Тогда поединок закончился вничью 0:0.

Интересные факты

  • Канада забила 9 голов на Золотом кубке в этом году, лучший показатель только у Панамы (10 мячей).
  • Гватемала забивала первой в 5 из 7 последних игр.
  • Сборная Гватемалы забила 4 гола на групповом этапе – из команд, которые будут участвовать в плей-офф, худший показатель имеет только Саудовская Аравия.

Возможные стартовые составы

Канада: Сент-Клер – Бассонг, Вотерман, Миллер, Сигур – Нельсон, Коне, Салиба, Шаффелберг – Дэвид, Джеббисон

Гватемала: Годой – Ардон, Самайоа, Пинто, Эррера – Муньос, Розалес – Кастельянос, Рубин, Эскобар – Лемус

Прогноз

Я поставлю на победу Канады с форой -1 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Канада
29 июня 2025 -
23:00
Гватемала
Канада с форой -1 1.54 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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