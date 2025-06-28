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Золотой кубок КОНКАКАФ
США
30.06.2025 02:00 - : -
Коста-Рика
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Кубок Америки
28 июня 2025, 17:37 |
39
0

США – Коста-Рика. Прогноз и анонс на четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 30 июня в 02:00 по Киеву

28 июня 2025, 17:37 |
39
0
США – Коста-Рика. Прогноз и анонс на четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная США по футболу

В понедельник, 30 июня состоится четвертьфинальная игра Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Коста-Рики. По киевскому времени матч начнется в 02:00.

США

В мартовском полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ команда минимально уступила Панаме, а затем проиграла поединок за 3-е место сборной Канаде со счетом 2:1. Перед Золотым кубком коллектив еще провел 2 товарищеские встречи против Турции и Швейцарии, однако потерпел поражение в обоих матчах. На самом турнире США разгромили 5:0 Тринидад и Тобаго в 1 туре, затем минимально победили Саудовскую Аравию, а напоследок выиграли игру против Гаити со счетом 2:1 в финальной игре группового этапа.

Коста-Рика

В квалификации на турнир коллектив уничтожил Белиз со счетом 13:1 за 2 встречи. В июне команда также сыграла 2 матча квалификации на ЧМ – победы над Багамами и Тринидадом и Тобаго вывели Коста-Рику в 3-й этап отбора. Золотой кубок сборная начала с победы 4:3 над Суринамом, затем одолела 2:1 Доминиканскую Республику, а в последнем поединке группы сыграла в нулевую ничью с Мексикой.

Личные встречи

Начиная с 2020 года коллективы сыграли 5 поединков – 4 раза победила сборная США, 1 выигрыш завоевала Коста-Рика.

Интересные факты

  • Сборная США забила 8 голов на текущем розыгрыше турнира – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • США пропустили всего 1 гол за 3 игры Золотого кубка – ни у одной команды нет лучших показателей.
  • Беспроигрышная серия Коста-Рики в официальных поединках длится уже 8 игр.

Возможные стартовые составы

США: Фрис – Арфстен, Рим, Ричардс, Фримен – де ла Торре, Берхалтер – Ааронсон, Тильман, Макглинн – Агьеманг

Коста-Рика: Навас – Мора, Кальво, Варгас, Митчелл, Мора – Самора, Гало, Алькосер – Угальде, Мартинес

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.89.

Прогноз Sport.ua
США
30 июня 2025 -
02:00
Коста-Рика
Тотал больше 2.5 1.89 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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