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14 июня 2025, 12:43 | Обновлено 14 июня 2025, 12:50
486
0

Забарный договорился с ПСЖ, Зинченко хочет в Милан, успех волейболистов

Главные новости за 13 июня на Sport.ua

14 июня 2025, 12:43 | Обновлено 14 июня 2025, 12:50
486
0
Забарный договорился с ПСЖ, Зинченко хочет в Милан, успех волейболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 июня.

1. Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Украинец может стать игроком французского гранда

2. Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Максимова
Дмитрий Чирикал станет новым тренером команды из Полтавы

3. Топ-вариант. Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру
Украинский футболист готов перейти из Арсенала в Милан

4. Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену
Украинский форвард может покинуть итальянский клуб летом

5. Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
«Бешикташ» интересуется украинским форвардом

6. Арда ТУРАН: «Я верю, что Шахтер выиграет следующий чемпионат Украины»
Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал видеоинтервью

7A. Волейбол. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Сине-желтая команда была андердогом в противостоянии

7B. Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции
Украинки впервые проиграли на волейбольном турнире

8. Гран-при Канады. Вся информация и главные вопросы десятого этапа Формулы-1
Расписание, стратегия, прогноз и ключевые интриги уик-энда

9. Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Шахтера в отборе Лиги Европы
Обладатель Кубка Украины начнет выступление с первого раунда квалификации

10. Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного
Реакция на старт подопечных Мельгосы на молодежном чемпионате Европы

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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