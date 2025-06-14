Забарный договорился с ПСЖ, Зинченко хочет в Милан, успех волейболистов
Главные новости за 13 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 июня.
1. Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Украинец может стать игроком французского гранда
2. Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Максимова
Дмитрий Чирикал станет новым тренером команды из Полтавы
3. Топ-вариант. Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру
Украинский футболист готов перейти из Арсенала в Милан
4. Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену
Украинский форвард может покинуть итальянский клуб летом
5. Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
«Бешикташ» интересуется украинским форвардом
6. Арда ТУРАН: «Я верю, что Шахтер выиграет следующий чемпионат Украины»
Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал видеоинтервью
7A. Волейбол. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Сине-желтая команда была андердогом в противостоянии
7B. Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции
Украинки впервые проиграли на волейбольном турнире
8. Гран-при Канады. Вся информация и главные вопросы десятого этапа Формулы-1
Расписание, стратегия, прогноз и ключевые интриги уик-энда
9. Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Шахтера в отборе Лиги Европы
Обладатель Кубка Украины начнет выступление с первого раунда квалификации
10. Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного
Реакция на старт подопечных Мельгосы на молодежном чемпионате Европы
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