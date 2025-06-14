Забарный договорился с ПСЖ, Зинченко хочет в Милан, успех волейболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 июня.

1. Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе

Украинец может стать игроком французского гранда

2. Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Максимова

Дмитрий Чирикал станет новым тренером команды из Полтавы

3. Топ-вариант. Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру

Украинский футболист готов перейти из Арсенала в Милан

4. Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену

Украинский форвард может покинуть итальянский клуб летом

5. Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб

«Бешикташ» интересуется украинским форвардом

6. Арда ТУРАН: «Я верю, что Шахтер выиграет следующий чемпионат Украины»

Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал видеоинтервью

7A. Волейбол. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций

Сине-желтая команда была андердогом в противостоянии

7B. Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции

Украинки впервые проиграли на волейбольном турнире

8. Гран-при Канады. Вся информация и главные вопросы десятого этапа Формулы-1

Расписание, стратегия, прогноз и ключевые интриги уик-энда

9. Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Шахтера в отборе Лиги Европы

Обладатель Кубка Украины начнет выступление с первого раунда квалификации

10. Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного

Реакция на старт подопечных Мельгосы на молодежном чемпионате Европы