Топ-вариант. Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко открыт для перехода в Милан, сообщает Football Italia.

По информации источника, 28-летний игрок «канониров» заинтересован в трансфере в итальянский клуб. Украинец считает, что его время в «Арсенале» подошло к концу.

В свою очередь, «Милан» определил Зинченко как идеальную замену своему левому защитнику Тео Эрнандесу, который летом должен покинуть клуб.

Однако чтобы купить Александра, россонери должны сначала продать француза.