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  4. Топ-вариант. Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру
Англия
13 июня 2025, 20:59 | Обновлено 13 июня 2025, 21:06
3407
2

Топ-вариант. Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру

Украинский футболист готов перейти из Арсенала в Милан

13 июня 2025, 20:59 | Обновлено 13 июня 2025, 21:06
3407
2
Топ-вариант. Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко открыт для перехода в Милан, сообщает Football Italia.

По информации источника, 28-летний игрок «канониров» заинтересован в трансфере в итальянский клуб. Украинец считает, что его время в «Арсенале» подошло к концу.

В свою очередь, «Милан» определил Зинченко как идеальную замену своему левому защитнику Тео Эрнандесу, который летом должен покинуть клуб.

Однако чтобы купить Александра, россонери должны сначала продать француза.

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Милан трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Серии A Тео Эрнандес
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Spaceman
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Mark4854590
Варіант непоганий. В Мілані Зінченко міг би заграти. 
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