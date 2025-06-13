Англия13 июня 2025, 20:59 | Обновлено 13 июня 2025, 21:06
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Топ-вариант. Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру
Украинский футболист готов перейти из Арсенала в Милан
13 июня 2025, 20:59 | Обновлено 13 июня 2025, 21:06
3407
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Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко открыт для перехода в Милан, сообщает Football Italia.
По информации источника, 28-летний игрок «канониров» заинтересован в трансфере в итальянский клуб. Украинец считает, что его время в «Арсенале» подошло к концу.
В свою очередь, «Милан» определил Зинченко как идеальную замену своему левому защитнику Тео Эрнандесу, который летом должен покинуть клуб.
Однако чтобы купить Александра, россонери должны сначала продать француза.
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Варіант непоганий. В Мілані Зінченко міг би заграти.
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