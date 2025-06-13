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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 12:38 | Обновлено 13 июня 2025, 13:03
1858
3

Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Максимова

По информации Sport.ua, Дмитрий Чирикал станет новым тренером команды из Полтавы

13 июня 2025, 12:38 | Обновлено 13 июня 2025, 13:03
1858
3
Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Максимова
Дмитрий Чирикал

Полтавская «Ворскла», которая вылетела в Первую лигу Украины, определилась с именем нового тренера команды.

По информации Sport.ua, с нового сезона будет руководить коллективом из Полтавы Дмитрий Чирикал.

Последним местом работы Дмитрия был клуб ЮКСА, с которым Чирикал работал в течение сезона 2024/25. Тренер был уволен в апреле этого года, всего специалист во главе клуба провел 23 поединка.

Напомним, что полтавская «Ворскла» проиграла команде «Кудровка» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. После вылета из УПЛ тренер клуба Юрий Максимов объявил о своем уходе.

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера инсайд Дмитрий Чирикал Юрий Максимов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Diesel
жалько восклу
але що робить, війна
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+1
Gargantua81
да уж
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+1
Galushka_na_maximalkah
Мдя... Видимо, задачи снова подняться в УПЛ не будет стоять в следующем сезоне 
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0
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