Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Максимова
По информации Sport.ua, Дмитрий Чирикал станет новым тренером команды из Полтавы
Полтавская «Ворскла», которая вылетела в Первую лигу Украины, определилась с именем нового тренера команды.
По информации Sport.ua, с нового сезона будет руководить коллективом из Полтавы Дмитрий Чирикал.
Последним местом работы Дмитрия был клуб ЮКСА, с которым Чирикал работал в течение сезона 2024/25. Тренер был уволен в апреле этого года, всего специалист во главе клуба провел 23 поединка.
Напомним, что полтавская «Ворскла» проиграла команде «Кудровка» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. После вылета из УПЛ тренер клуба Юрий Максимов объявил о своем уходе.
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