Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Максимова

Полтавская «Ворскла», которая вылетела в Первую лигу Украины, определилась с именем нового тренера команды.

По информации Sport.ua, с нового сезона будет руководить коллективом из Полтавы Дмитрий Чирикал.

Последним местом работы Дмитрия был клуб ЮКСА, с которым Чирикал работал в течение сезона 2024/25. Тренер был уволен в апреле этого года, всего специалист во главе клуба провел 23 поединка.

Напомним, что полтавская «Ворскла» проиграла команде «Кудровка» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. После вылета из УПЛ тренер клуба Юрий Максимов объявил о своем уходе.