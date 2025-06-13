Металлист 1925 определился с новым тренером. Это иностранец

«Металлист 1925» хочет видеть главным тренером команды хорватского тренера «Зари» Младена Бартуловича, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, переговоры между сторонами прошли результативно. При этом существует проблема – Младен уже согласовал условия контракт с «Александрией» и дал согласие на то, что бы присоединиться к серебряному призеру Украинской Премьер-лиги.

В штабе Бартуловича будут работать те, кто помог харьковскому коллективу вернуться в элиту украинского футбола: Александр Чижов, Максим Цвиренко и Андрей Полунин.

Также в клубе определились с новым тренером женской команды, им станет Наталья Зинченко.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» прекратило попытки подписания дебютанта сборной Украины.