Металлист 1925 определился с новым тренером. Это иностранец
Харьковский клуб может возглавить Младен Бартулович
«Металлист 1925» хочет видеть главным тренером команды хорватского тренера «Зари» Младена Бартуловича, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, переговоры между сторонами прошли результативно. При этом существует проблема – Младен уже согласовал условия контракт с «Александрией» и дал согласие на то, что бы присоединиться к серебряному призеру Украинской Премьер-лиги.
В штабе Бартуловича будут работать те, кто помог харьковскому коллективу вернуться в элиту украинского футбола: Александр Чижов, Максим Цвиренко и Андрей Полунин.
Также в клубе определились с новым тренером женской команды, им станет Наталья Зинченко.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» прекратило попытки подписания дебютанта сборной Украины.
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