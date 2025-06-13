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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 03:23 | Обновлено 13 июня 2025, 03:34
88
0

Источник: Полесье прекратило попытки подписания дебютанта сборной Украины

Александр Мартынюк не переедет в Житомир, но может оказаться в Металлисте 1925

13 июня 2025, 03:23 | Обновлено 13 июня 2025, 03:34
88
0
Источник: Полесье прекратило попытки подписания дебютанта сборной Украины
ФК Александрия. Александр Мартынюк

Левый защитник «Александрии» Александр Мартынюк вскоре может сменить клубную прописку. Он оказался на пороге перехода в «Металлист 1925». Трансфер практически согласован, и харьковская команда фактически близка к оформлению сделки.

До недавнего времени главным претендентом на Мартынюка оставалось житомирское «Полесье». Новый наставник команды Руслан Ротань рассматривал вариант с подписанием игрока, с которым работал в «Александрии», и даже успел внести его в список желаемых усилений. Однако клуб из Житомира решил свернуть переговоры и не продолжать борьбу за трансфер футболиста.

Этим воспользовался «Металлист 1925», который приблизился к финализации соглашения. «Александрия» приняла предложение харьковского клуба, и на данный момент стороны уже согласовали почти все детали. Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшее время.

Мартынюк дебютировал за сборную 10 июня в матче с Новой Зеландией (2:1). На 66-й минуте он заменил Богдана Михайличенко и отметился победной голевой передачей на Александра Зинченко. В прошлом сезоне Мартынюк провел за «Александрию» 29 матчей в УПЛ и 1 игру в Кубке Украины, не забив ни одного гола.

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трансферы Александрия Металлист 1925 Александр Мартынюк трансферы УПЛ Игорь Бурбас Полесье Житомир Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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