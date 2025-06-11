ВИДЕО. Зинченко вывел сборную Украины вперед в игре с Новой Зеландией

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.

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Украина вышла вперед на 75-й минуте, гол забил Александр Зинченко (2:1).

ГОЛ! 1:2. Александр Зинченко, 75 мин