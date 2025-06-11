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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 01:42 | Обновлено 11 июня 2025, 01:47
225
0

ВИДЕО. Зинченко вывел сборную Украины вперед в игре с Новой Зеландией

На 75-й минуте украинская команда второй раз повела в счете

11 июня 2025, 01:42 | Обновлено 11 июня 2025, 01:47
225
0
ВИДЕО. Зинченко вывел сборную Украины вперед в игре с Новой Зеландией
УАФ. Александр Зинченко

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украина вышла вперед на 75-й минуте, гол забил Александр Зинченко (2:1).

ГОЛ! 1:2. Александр Зинченко, 75 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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