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  4. Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Турция
14 июня 2025, 00:20 |
1015
5

Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб

«Бешикташ» интересуется украинцем

14 июня 2025, 00:20 |
1015
5
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых клубов, а новоиспеченный наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини решил избавиться от украинца.

По информации турецких СМИ, видеть в своем составе Довбика хочет «Бешикташ» – однако речь идет об аренде. Окончательное решение о подписании Довбика в ближайшее время должен принять новый спортивный директор «орлов».

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Джан Пьеро Гасперини Бешикташ Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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andruha40
Бешикташ стане початком його кінця....
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+1
Der Gartenzwerg
Бешикташ - це крок вниз
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0
MaximusOne
Come to Shakhtar 😂
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0
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Saar
Та чого там в Бешикташ!?? Давай вже в Полісся чи Чорноморець!
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0
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