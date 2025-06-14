Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых клубов, а новоиспеченный наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини решил избавиться от украинца.

По информации турецких СМИ, видеть в своем составе Довбика хочет «Бешикташ» – однако речь идет об аренде. Окончательное решение о подписании Довбика в ближайшее время должен принять новый спортивный директор «орлов».

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».