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  4. Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Италия
11 июня 2025, 16:42 |
1109
3

Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги

Украинский нападающий может сменить клубную прописку

11 июня 2025, 16:42 |
1109
3
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик летом сменит клуб, сообщает Calcio in Pillole.

По информации источника, римляне выставили 27-летнего нападающего на трансфер. Украинца хочет избавиться новый главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, в концепцию игры которого не вписывается игрок.

Отмечается, что уже состоялись первые контакты с претендентами на Довбика – это были клубы из английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги. Однако переговоры по Артему не будут простыми, ведь вряд ли кто-то будет готов заплатить за форварда 40 млн евро, которые на его трансфер из «Жироны» потратили римляне.

Сообщалось, что Довбик принял решение относительно своего будущего в «Роме».

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Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Перший Серед Рівних
гроші такі за деревяного ніхто не дасть, в Ромі в основі випускати теж не будуть. Це класичний скамєєчник, випускати на останню чверть гри може десь ногу або голову вдало підставить
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0
Умник
То есть он такой ага 17 голов забил, все вон из.клуба.
Скажите Антон Романенко вы знакомы лично с Гасперини?
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-1
Mark4854590
Навряд чи за Довбика зараз дадуть 40 мільйонів. Або знизять ціну, або може придумають варіант з орендою.
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-1
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