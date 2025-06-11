Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Украинский нападающий может сменить клубную прописку
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик летом сменит клуб, сообщает Calcio in Pillole.
По информации источника, римляне выставили 27-летнего нападающего на трансфер. Украинца хочет избавиться новый главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, в концепцию игры которого не вписывается игрок.
Отмечается, что уже состоялись первые контакты с претендентами на Довбика – это были клубы из английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги. Однако переговоры по Артему не будут простыми, ведь вряд ли кто-то будет готов заплатить за форварда 40 млн евро, которые на его трансфер из «Жироны» потратили римляне.
Сообщалось, что Довбик принял решение относительно своего будущего в «Роме».
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