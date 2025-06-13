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Италия
13 июня 2025, 21:12 | Обновлено 13 июня 2025, 21:17
2569
3

Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену

Украинский форвард может покинуть итальянский клуб летом

13 июня 2025, 21:12 | Обновлено 13 июня 2025, 21:17
2569
3
Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Ромы Артем Довбик летом может покинуть римский клуб, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, новый главный тренер волков Джан Пьеро Гасперини не очень доволен 27-летним нападающим и его игрой в прошлом сезоне.

В этой связи не исключено, что летом украинца будет ждать трансфер.

Заменить Артема «Рома» может форвардом «Аталанты» Джанлукой Скамаккой, который уже изъявил желание перейти в римский клуб и снова сыграть под руководством Гасперини.

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Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Джанлука Скамакка Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Vitason
Не повезло Довбыку с Гасперини)
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+2
Saar
Захисник!?    дніща
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+2
Saltovka
Прощай Довбик!
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-3
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