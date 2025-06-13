Италия13 июня 2025, 21:12 | Обновлено 13 июня 2025, 21:17
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Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену
Украинский форвард может покинуть итальянский клуб летом
13 июня 2025, 21:12 | Обновлено 13 июня 2025, 21:17
2569
3
Украинский форвард Ромы Артем Довбик летом может покинуть римский клуб, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, новый главный тренер волков Джан Пьеро Гасперини не очень доволен 27-летним нападающим и его игрой в прошлом сезоне.
В этой связи не исключено, что летом украинца будет ждать трансфер.
Заменить Артема «Рома» может форвардом «Аталанты» Джанлукой Скамаккой, который уже изъявил желание перейти в римский клуб и снова сыграть под руководством Гасперини.
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