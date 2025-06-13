Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену

Украинский форвард Ромы Артем Довбик летом может покинуть римский клуб, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, новый главный тренер волков Джан Пьеро Гасперини не очень доволен 27-летним нападающим и его игрой в прошлом сезоне.

В этой связи не исключено, что летом украинца будет ждать трансфер.

Заменить Артема «Рома» может форвардом «Аталанты» Джанлукой Скамаккой, который уже изъявил желание перейти в римский клуб и снова сыграть под руководством Гасперини.