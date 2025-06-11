У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца

Украинский нападающий Артем Довбик может летом покинуть столичный итальянский клуб «Рому».

По информации турецких СМИ, «Рома» готова расстаться с Артемом. Этой ситуацией готов воспользоваться турецкий «Галатасарай», который ищет нападающего и долгое время следит за украинцем.

Уже давно ходят слухи, что кроме Артема «Галатасарай» уже давно рассматривает трансфер голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».