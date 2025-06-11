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  4. У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
Турция
11 июня 2025, 23:42 | Обновлено 12 июня 2025, 00:31
1936
1

У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца

На Артема нацелился «Галатасарай»

11 июня 2025, 23:42 | Обновлено 12 июня 2025, 00:31
1936
1
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик может летом покинуть столичный итальянский клуб «Рому».

По информации турецких СМИ, «Рома» готова расстаться с Артемом. Этой ситуацией готов воспользоваться турецкий «Галатасарай», который ищет нападающего и долгое время следит за украинцем.

Уже давно ходят слухи, что кроме Артема «Галатасарай» уже давно рассматривает трансфер голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Галатасарай Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Галатасарай це такий варіант, якщо з Роми будуть копняками гнати, а більш пристойної пропозиції не знайдеться
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