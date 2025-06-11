У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
На Артема нацелился «Галатасарай»
Украинский нападающий Артем Довбик может летом покинуть столичный итальянский клуб «Рому».
По информации турецких СМИ, «Рома» готова расстаться с Артемом. Этой ситуацией готов воспользоваться турецкий «Галатасарай», который ищет нападающего и долгое время следит за украинцем.
Уже давно ходят слухи, что кроме Артема «Галатасарай» уже давно рассматривает трансфер голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В мид-уик заветный пропуск получили Австралия, Бразилия и Эквадор
Украинский нападающий может сменить клубную прописку