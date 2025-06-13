Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к трансферу в «ПСЖ», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 22-летний футболист согласовал условия контракта с французским грандом. Соглашение рассчитано до 2030 года.

Илья все ближе к трансферу в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Англии отреагировали на трансфер Забарного.