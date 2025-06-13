Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Франция
13 июня 2025, 09:11 | Обновлено 13 июня 2025, 10:28
2068
6

Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе

Украинец может стать игроком французского гранда

13 июня 2025, 09:11 | Обновлено 13 июня 2025, 10:28
2068
6
Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к трансферу в «ПСЖ», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 22-летний футболист согласовал условия контракта с французским грандом. Соглашение рассчитано до 2030 года.

Илья все ближе к трансферу в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Англии отреагировали на трансфер Забарного.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Катарский клуб приобрел воспитанника ПСЖ
Борнмут уже определился с заменой Забарного. Есть первые контакты
Рома близка к продолжению контракта с лидером. Известна зарплата
Илья Забарный Николо Скира Борнмут ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Бокс | 13 июня 2025, 00:40 1
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»

Майк – о Сальвадоре Санчесе

ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
Футбол | 12 июня 2025, 17:29 3
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона

4 клуба получили аттестаты, сезон начнется 2 августа

Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал
Футбол | 13.06.2025, 07:32
Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал
Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Футбол | 12.06.2025, 09:33
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
Футбол | 12.06.2025, 21:16
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Удачи Илюха. Дай бог так держать уровень на протяжении всей карьеры.
Ответить
+2
Dynamo_Cyprus
Удачи Илюха) И пох что там русский в команде есть и твою принципиальную позицию, не в спартак же перешел, или зенит)
Ответить
+1
Тимощук такой Забавный
Фото в кепке, это специально чтобы никто не узнал Илюшу что они летит к матвею сафронову?  Илюша, за деньги и мать родную продаст
Ответить
+1
Tagyler
И где же все специалисты, невозможен переход пока в ПСЖ Матвей Сафонов?))) Ребята они еще и друзьями будут, но вам про это не скажут;) Бабло которое побеждает зло и нормальные человеческие отношения в жизни никто не отменял))
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
12.06.2025, 07:26 1
Футбол
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
12.06.2025, 20:58 153
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 4
Футбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 2
Футбол
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 3
Бокс
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
11.06.2025, 20:17 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины
Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины
11.06.2025, 11:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем