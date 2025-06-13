Франция13 июня 2025, 09:11 | Обновлено 13 июня 2025, 10:28
2068
6
Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Украинец может стать игроком французского гранда
13 июня 2025, 09:11 | Обновлено 13 июня 2025, 10:28
2068
6
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к трансферу в «ПСЖ», сообщает Николо Скира.
По информации источника, 22-летний футболист согласовал условия контракта с французским грандом. Соглашение рассчитано до 2030 года.
Илья все ближе к трансферу в «ПСЖ».
В прошедшем сезоне Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в Англии отреагировали на трансфер Забарного.
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Комментарии 6
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Удачи Илюха. Дай бог так держать уровень на протяжении всей карьеры.
Удачи Илюха) И пох что там русский в команде есть и твою принципиальную позицию, не в спартак же перешел, или зенит)
Фото в кепке, это специально чтобы никто не узнал Илюшу что они летит к матвею сафронову? Илюша, за деньги и мать родную продаст
И где же все специалисты, невозможен переход пока в ПСЖ Матвей Сафонов?))) Ребята они еще и друзьями будут, но вам про это не скажут;) Бабло которое побеждает зло и нормальные человеческие отношения в жизни никто не отменял))
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