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  4. У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Англия
12 июня 2025, 23:22 | Обновлено 12 июня 2025, 23:25
1300
3

У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного

Грэм Бэйли прокомментировал ситуацию с украинским защитником

12 июня 2025, 23:22 | Обновлено 12 июня 2025, 23:25
1300
3
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли поделился мыслями относительно слухов о возможном трансфере украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

«В «Борнмуте» понимают, если можно так сказать, что у Забарного затуманилось в голове. Это связано с интересом «ПСЖ» к нему, а также других клубов Премьер-лиги – он нравится всем шести грандам АПЛ, все они восхищаются им как игроком.

Цена, которую требует «Борнмут», удивляет – они получат около 60 миллионов фунтов стерлингов. Так что, похоже, он уйдет, и, скорее всего, уйдет в «ПСЖ».

Ранее мы сообщали, что «Челси» и «Ливерпуль» хотят Забарного, но подпишет ли «Ливерпуль» двух защитников «Борнмута» в одно трансферное окно? Раньше они хотели Хейсена вместе с Керкезом, так почему бы и нет.

Но сейчас в «Борнмуте» понимают, что Забарный хочет уйти, и похоже, что третий игрок их защитной четверки все-таки уйдет», – приводит слова Бейли TBR Football.

Сообщалось, что Забарный переходит в «ПСЖ», но есть нюанс.

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Илья Забарный Борнмут ПСЖ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Було б чудо, якби він потрапив до Ліверпуля або хоч до Ньюкасла. Але такий мішок з грошима як ПСЖ, скоріш за все, зможе задовольнити апетит Борнмута у 60 мільйонів і наш Іллюха поїде до Франції
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