У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли поделился мыслями относительно слухов о возможном трансфере украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

«В «Борнмуте» понимают, если можно так сказать, что у Забарного затуманилось в голове. Это связано с интересом «ПСЖ» к нему, а также других клубов Премьер-лиги – он нравится всем шести грандам АПЛ, все они восхищаются им как игроком.

Цена, которую требует «Борнмут», удивляет – они получат около 60 миллионов фунтов стерлингов. Так что, похоже, он уйдет, и, скорее всего, уйдет в «ПСЖ».

Ранее мы сообщали, что «Челси» и «Ливерпуль» хотят Забарного, но подпишет ли «Ливерпуль» двух защитников «Борнмута» в одно трансферное окно? Раньше они хотели Хейсена вместе с Керкезом, так почему бы и нет.

Но сейчас в «Борнмуте» понимают, что Забарный хочет уйти, и похоже, что третий игрок их защитной четверки все-таки уйдет», – приводит слова Бейли TBR Football.

Сообщалось, что Забарный переходит в «ПСЖ», но есть нюанс.