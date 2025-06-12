«Сделка очень близка». Забарный переходит в ПСЖ, но есть нюанс

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный с большой долей вероятности станет игроком французского «ПСЖ», сообщает журналист Eurosport Ромен Колле Годен.

«Забарный и «ПСЖ» – сделка очень близкая. Ожидается, что украинский защитник «Борнмута» подпишет контракт с парижанами, но после клубного чемпионата мира», – написал журналист в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее авторитетный журналист Дэвид Орнштейн прокомментировал возможный трансфер Забарного в «ПСЖ».