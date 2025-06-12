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  4. «Сделка очень близка». Забарный переходит в ПСЖ, но есть нюанс
Франция
12 июня 2025, 11:10 |
1106
0

«Сделка очень близка». Забарный переходит в ПСЖ, но есть нюанс

Украинский защитник продолжит карьеру во Франции

12 июня 2025, 11:10 |
1106
0
«Сделка очень близка». Забарный переходит в ПСЖ, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный с большой долей вероятности станет игроком французского «ПСЖ», сообщает журналист Eurosport Ромен Колле Годен.

«Забарный и «ПСЖ» – сделка очень близкая. Ожидается, что украинский защитник «Борнмута» подпишет контракт с парижанами, но после клубного чемпионата мира», – написал журналист в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее авторитетный журналист Дэвид Орнштейн прокомментировал возможный трансфер Забарного в «ПСЖ».

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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