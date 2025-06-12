Англия12 июня 2025, 23:07 | Обновлено 12 июня 2025, 23:13
874
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Серьезная конкуренция для ПСЖ. На Забарного претендуют два клуба АПЛ
Украинский защитник пользуется спросом в Англии
12 июня 2025, 23:07 | Обновлено 12 июня 2025, 23:13
874
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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный может продолжить карьеру в другом клубе Английской Премьер-лиги, сообщает The i Paper.
По данным источника, 22-летний игрок является действительно интересным вариантом для усиления центра обороны для «Ньюкасла». Также игрой Забарного восхищаются в «Манчестер Сити».
Однако «Борнмут», как отмечается, будет пытаться сохранить украинского защитника летом, установив на него цену примерно в 60 млн евро.
Ранее сообщалось, что Забарный близок к переходу в «ПСЖ».
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Комментарии 1
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Куда там в Сити еще один, и так уже человек минимум 6 штук высокого уровня. В Ньюкасле действительно возрастная основная пара защитников и молодой Ботман на замену, им Забарный не помешает. Особенно, когда Эдди Хау переходит на игру в трех защитников, и играет вся тройка.
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