Серьезная конкуренция для ПСЖ. На Забарного претендуют два клуба АПЛ

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный может продолжить карьеру в другом клубе Английской Премьер-лиги, сообщает The i Paper.

По данным источника, 22-летний игрок является действительно интересным вариантом для усиления центра обороны для «Ньюкасла». Также игрой Забарного восхищаются в «Манчестер Сити».

Однако «Борнмут», как отмечается, будет пытаться сохранить украинского защитника летом, установив на него цену примерно в 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Забарный близок к переходу в «ПСЖ».