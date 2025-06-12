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Англия
12 июня 2025, 23:07 | Обновлено 12 июня 2025, 23:13
874
1

Серьезная конкуренция для ПСЖ. На Забарного претендуют два клуба АПЛ

Украинский защитник пользуется спросом в Англии

12 июня 2025, 23:07 | Обновлено 12 июня 2025, 23:13
874
1
Серьезная конкуренция для ПСЖ. На Забарного претендуют два клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный может продолжить карьеру в другом клубе Английской Премьер-лиги, сообщает The i Paper.

По данным источника, 22-летний игрок является действительно интересным вариантом для усиления центра обороны для «Ньюкасла». Также игрой Забарного восхищаются в «Манчестер Сити».

Однако «Борнмут», как отмечается, будет пытаться сохранить украинского защитника летом, установив на него цену примерно в 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Забарный близок к переходу в «ПСЖ».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Куда там в Сити еще один, и так уже человек минимум 6 штук высокого уровня.  В Ньюкасле действительно возрастная основная пара защитников и молодой Ботман на замену, им Забарный не помешает. Особенно, когда Эдди Хау переходит на игру в трех защитников, и играет вся тройка.
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