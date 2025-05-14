Важная победа Цыганкова, Судаков покинет Шахтер, драма для Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 мая.

1. Как сыграл Цыганков? Жирона одолела аутсайдера и отдалилась от зоны вылета

Гол Стуани позволил подопечным Мичела набрать важные баллы

2. Лэмпард драматично выбыл в овертайме. Определен финал плей-оф за АПЛ

Сандерленд прошел Ковентри и в решающем матче сыграет с Шеффилд Юнайтед

3. Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе

Полузащитник продолжит карьеру в Наполи

4. Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера

Горнякам недостаточно 35 миллионов евро, которые дает «Наполи»

5. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда УПЛ стал коучем Андижана. Его ассистент – украинец

Максим Шацких будет работать в Узбекистане вместе с Виталием Шпанюком

6. В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко

Украинец летом покинет лондонский клуб

7. Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим

Элина в трех сетах уступила Пейтон Стернс, хотя была близка к камбеку

8A. ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч

День на чемпионате мира открыли два результативных матча

8B. ЧМ по хоккею. Легкая победа сборной Канады, важный матч аутсайдеров

Венгрия сумела обыграть Казахстан

9. 41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе

Дерек Чисора претендует на титул чемпиона мира по версии IBF

10A. Финал ЛЧ и победа на Euro через смерть отца, алкоголизм, депрессию и рак

Невероятная история Франческо Ачерби

10B. Позолоченный состав. Может ли Александрия обогатиться на распродаже игроков

Оцениваем перспективы «кадровой монетизации» клуба-претендента на чемпионство