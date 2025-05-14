Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Важная победа Цыганкова, Судаков покинет Шахтер, драма для Свитолиной
Другие новости
14 мая 2025, 08:05 | Обновлено 14 мая 2025, 08:08
964
0

Важная победа Цыганкова, Судаков покинет Шахтер, драма для Свитолиной

Главные новости за 13 мая на Sport.ua

14 мая 2025, 08:05 | Обновлено 14 мая 2025, 08:08
964
0
Важная победа Цыганкова, Судаков покинет Шахтер, драма для Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 мая.

1. Как сыграл Цыганков? Жирона одолела аутсайдера и отдалилась от зоны вылета
Гол Стуани позволил подопечным Мичела набрать важные баллы

2. Лэмпард драматично выбыл в овертайме. Определен финал плей-оф за АПЛ
Сандерленд прошел Ковентри и в решающем матче сыграет с Шеффилд Юнайтед

3. Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Полузащитник продолжит карьеру в Наполи

4. Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера
Горнякам недостаточно 35 миллионов евро, которые дает «Наполи»

5. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда УПЛ стал коучем Андижана. Его ассистент – украинец
Максим Шацких будет работать в Узбекистане вместе с Виталием Шпанюком

6. В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Украинец летом покинет лондонский клуб

7. Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Элина в трех сетах уступила Пейтон Стернс, хотя была близка к камбеку

8A. ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
День на чемпионате мира открыли два результативных матча

8B. ЧМ по хоккею. Легкая победа сборной Канады, важный матч аутсайдеров
Венгрия сумела обыграть Казахстан

9. 41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
Дерек Чисора претендует на титул чемпиона мира по версии IBF

10A. Финал ЛЧ и победа на Euro через смерть отца, алкоголизм, депрессию и рак
Невероятная история Франческо Ачерби

10B. Позолоченный состав. Может ли Александрия обогатиться на распродаже игроков
Оцениваем перспективы «кадровой монетизации» клуба-претендента на чемпионство

По теме:
Скандальные отставки Полесья, Анчелотти в Бразилии, Довбик не помог Роме
Барса снова сильнее Реала, гандболисты вышли на Евро, осечка Александрии
Миколенко забил за Эвертон, важный матч для Трубина, успех Свитолиной
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Футбол | 13 мая 2025, 10:39 27
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе

Полузащитник продолжит карьеру в Наполи

2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
Теннис | 13 мая 2025, 17:45 11
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима

Жасмин Паолини в трех сетах наказала Диану Шнайдер в четвертьфинале тысячника

«Пошли пить пиво?» Ярмоленко признался, почему был конфликт с юными фанами
Футбол | 14.05.2025, 04:02
«Пошли пить пиво?» Ярмоленко признался, почему был конфликт с юными фанами
«Пошли пить пиво?» Ярмоленко признался, почему был конфликт с юными фанами
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Футбол | 13.05.2025, 19:35
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Футбол | 14.05.2025, 08:58
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
12.05.2025, 18:25 34
Теннис
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 12
Бокс
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
13.05.2025, 16:05 13
Футбол
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
12.05.2025, 23:50 49
Теннис
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
12.05.2025, 18:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем