Как сыграл Цыганков? Жирона одолела аутсайдера и отдалилась от зоны вылета

13 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Вальядолид» и «Жирона». Гости вырвали победу с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил уругвайский форвард Кристиан Стуани на 80-й минуте. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Стоит отметить, что в заявку каталонского клуба попал голкипер из Украины Владислав Крапивцов.

Эта победа позволила подопечным Мичела набрать 41 балл и подняться на 13-ю позицию в турнирной таблице. Для «Вальядолила» этот поединок не имеет значения, так как команда не сможет покинуть последнюю позицию и досрочно вылетела из элитного дивизиона.

Испанская Ла Лига, 36-й тур. 13 мая

Вальядолид – Жирона – 0:1

Гол: Стуани, 80

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.