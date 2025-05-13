Как сыграл Цыганков? Жирона одолела аутсайдера и отдалилась от зоны вылета
Гол Стуани позволил подопечным Мичела набрать важные баллы
13 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Вальядолид» и «Жирона». Гости вырвали победу с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в этом противостоянии забил уругвайский форвард Кристиан Стуани на 80-й минуте. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Стоит отметить, что в заявку каталонского клуба попал голкипер из Украины Владислав Крапивцов.
Эта победа позволила подопечным Мичела набрать 41 балл и подняться на 13-ю позицию в турнирной таблице. Для «Вальядолила» этот поединок не имеет значения, так как команда не сможет покинуть последнюю позицию и досрочно вылетела из элитного дивизиона.
Испанская Ла Лига, 36-й тур. 13 мая
Вальядолид – Жирона – 0:1
Гол: Стуани, 80
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