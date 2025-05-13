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Чемпионат Испании
Вальядолид
13.05.2025 20:00 – FT 0 : 1
Жирона
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Испания
13 мая 2025, 21:59 | Обновлено 13 мая 2025, 22:06
1705
2

Как сыграл Цыганков? Жирона одолела аутсайдера и отдалилась от зоны вылета

Гол Стуани позволил подопечным Мичела набрать важные баллы

13 мая 2025, 21:59 | Обновлено 13 мая 2025, 22:06
1705
2
Как сыграл Цыганков? Жирона одолела аутсайдера и отдалилась от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (справа)

13 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Вальядолид» и «Жирона». Гости вырвали победу с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил уругвайский форвард Кристиан Стуани на 80-й минуте. Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Стоит отметить, что в заявку каталонского клуба попал голкипер из Украины Владислав Крапивцов.

Эта победа позволила подопечным Мичела набрать 41 балл и подняться на 13-ю позицию в турнирной таблице. Для «Вальядолила» этот поединок не имеет значения, так как команда не сможет покинуть последнюю позицию и досрочно вылетела из элитного дивизиона.

Испанская Ла Лига, 36-й тур. 13 мая

Вальядолид Жирона 0:1

Гол: Стуани, 80

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Комментарии 2
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sahka1981
Ну тут вже мали перемагати.
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Mark4854590
Можна вважати, що від вильоту врятувались...
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0
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