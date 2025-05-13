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Чемпионат Испании
Вальядолид
13.05.2025 20:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 мая 2025, 02:11 |
12
0

Вальядолид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 13 мая в 20:00

13 мая 2025, 02:11 |
12
0
Вальядолид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 13 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вальядолид» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Хосе Сорилья» в Вальядолиде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вальядолид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вальядолид – Жирона
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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