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  4. Вальядолид – Жирона – 0:1. Победа для Цыганкова. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Вальядолид
13.05.2025 20:00 – FT 0 : 1
Жирона
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Испания
14 мая 2025, 00:53 | Обновлено 14 мая 2025, 01:02
83
0

Вальядолид – Жирона – 0:1. Победа для Цыганкова. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 36-го тура чемпионата Испании

14 мая 2025, 00:53 | Обновлено 14 мая 2025, 01:02
83
0
Вальядолид – Жирона – 0:1. Победа для Цыганкова. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура Ла Лиги «Жирона» одержала выездную победу над «Вальядолидом» (1:0).

Единственный мяч во встрече забил Кристиан Стуани на 80-й минуте после передачи Давида Лопеса.

У гостей украинский вингер Виктор Цыганков отыграл весь матч, а голкипер Владислав Крапивцов находился в резерве.

«Жирона» (41 очко, 13 место) фактически обеспечила себе сохранение прописки в элите на следующий сезон.

«Вальядолид» является аутсайдером турнира (16 очков, 20 место) и следующий сезон уже точно проведет в Сегунде.

Ла Лига. 36 тур, 13 мая

Вальядолид – Жирона – 0:1

Голы: Кристиан Стуани, 80

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кристиан Стуани, 80 мин

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
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Вальядолид Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Кристиан Стуани видео голов и обзор Владислав Крапивцов Давид Лопес Сильва
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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