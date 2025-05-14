Вальядолид – Жирона – 0:1. Победа для Цыганкова. Видео гола и обзор
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В матче 36-го тура Ла Лиги «Жирона» одержала выездную победу над «Вальядолидом» (1:0).
Единственный мяч во встрече забил Кристиан Стуани на 80-й минуте после передачи Давида Лопеса.
У гостей украинский вингер Виктор Цыганков отыграл весь матч, а голкипер Владислав Крапивцов находился в резерве.
«Жирона» (41 очко, 13 место) фактически обеспечила себе сохранение прописки в элите на следующий сезон.
«Вальядолид» является аутсайдером турнира (16 очков, 20 место) и следующий сезон уже точно проведет в Сегунде.
Ла Лига. 36 тур, 13 мая
Вальядолид – Жирона – 0:1
Голы: Кристиан Стуани, 80
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кристиан Стуани, 80 мин
События матча
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