Вальядолид – Жирона – 0:1. Победа для Цыганкова. Видео гола и обзор

В матче 36-го тура Ла Лиги «Жирона» одержала выездную победу над «Вальядолидом» (1:0).

Единственный мяч во встрече забил Кристиан Стуани на 80-й минуте после передачи Давида Лопеса.

У гостей украинский вингер Виктор Цыганков отыграл весь матч, а голкипер Владислав Крапивцов находился в резерве.

«Жирона» (41 очко, 13 место) фактически обеспечила себе сохранение прописки в элите на следующий сезон.

«Вальядолид» является аутсайдером турнира (16 очков, 20 место) и следующий сезон уже точно проведет в Сегунде.

Ла Лига. 36 тур, 13 мая

Вальядолид – Жирона – 0:1

Голы: Кристиан Стуани, 80

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кристиан Стуани, 80 мин