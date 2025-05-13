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Испания
13 мая 2025, 08:59 | Обновлено 13 мая 2025, 09:00
195
0

Вальядолид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Команды сыграют 13 мая в 20:00 по киевскому времени

13 мая 2025, 08:59 | Обновлено 13 мая 2025, 09:00
195
0
Вальядолид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

13 мая на «Хосе Сорилья» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Вальядолид» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Вальядолид»

Команда в целом проявила себя вполне ожидаемо. Как и в прошлом, когда как раз статус «лифта», пусть и негласный, помог. Тогда, снова упав в Сегунду, там заняли второе место, что позволило вернуться в Ла Лигу «с ходу». Но уже там ну совсем уже ничего, на этот раз, не получается.

Что-то пытались исправить, меняя наставников. Но на этот раз не сработало, и с каждым следующим тренером получалось только хуже. В итоге давно уже стало понятно, что новичок покидает Примеру с последнего места при откровенно провальной статистике. В 2025-м году футболисты не проиграли считанное число матчей: в январе ухитрились обыграть «Бетис», в конце февраля закончили вничью с «Лас-Пальмасом». В прошлом туре с «Мальоркой» тоже проиграли, 1-2.

«Жирона»

Клуб проводит пока что только пятый сезон на уровне Примеры, и только третий после возвращения из Сегунды. Но все это не помешало создать громкую сенсацию в 2023/2024, с итоговым третьим местом. С другой стороны, это уже тогда выглядело прыжком выше головы. А после ухода летом лидеров, в том числе и Довбика, падение выглядело неизбежным. Был вопрос, насколько серьезным оно получится.

Ситуация для Мичела Санчеса и его подопечных выглядит ужасно. Дебют в Лиге чемпионов принес 7 поражений в 8 поединках, а в кубке все закончилось вылетом от скромнейшего «УД Логроньеса». И, главное, в Примере нарастающие неудачи сделали угрозу вылета реалистичной. Могла помочь победа с «Леганесом», но, играя вдесятером с середины 1-го тайма, новичок-аутсайдер вырвал ничью голом на 90+ минуте. Хотя бы «Мальорку» смогли обыграть. Были шансы удержать 0-0 с «Вильярреалом», но снова подвела концовка - перед финальным свистком все же пропустили.

Статистика личных встреч

Каталонцы выиграли трижды в пяти крайних поединках при единственном поражении. В декабре они дома разгромили 3-0 новичка-аутсайдера.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости возьмут важный успех. Ставим на то, что Цыганков и компания смогут выиграть (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Вальядолид
13 мая 2025 -
20:00
Жирона
Победа Жироны 1.69 Сделать ставку
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Жирона Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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