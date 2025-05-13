ОФИЦИАЛЬНО. Легенда УПЛ стал коучем Андижана. Его ассистент – украинец
Максим Шацких будет работать в Узбекистане вместе с Виталием Шпанюком
46-летний экс-форвард «Динамо» Максим Шацких назначен на пост главного тренера клуба Суперлиги Узбекистана «Андижан».
О подробностях контракта специалиста не сообщается. Известно только, что к выполнению обязанностей Шацких приступит уже с завтрашнего дня, 14 мая.
Помощником Шацких в «Андижане» станет 54-летний украинский специалист Виталий Шпанюк.
Примечательно, что до недавнего времени и Шацких, и Шпанюк работали в «Пахтакоре». Первый был советником руководителя и спортивным директором, а второй – ассистентом в команде U-18.
Максим Шацких является не только легендой киевского «Динамо», но и всей УПЛ в целом. Именно ему принадлежит рекорд по количеству голов в чемпионате – 124.
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