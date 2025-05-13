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13 мая 2025, 17:55 |
295
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда УПЛ стал коучем Андижана. Его ассистент – украинец

Максим Шацких будет работать в Узбекистане вместе с Виталием Шпанюком

13 мая 2025, 17:55 |
295
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда УПЛ стал коучем Андижана. Его ассистент – украинец
instagram.com/fcandijan. Максим Шацких (справа)

46-летний экс-форвард «Динамо» Максим Шацких назначен на пост главного тренера клуба Суперлиги Узбекистана «Андижан».

О подробностях контракта специалиста не сообщается. Известно только, что к выполнению обязанностей Шацких приступит уже с завтрашнего дня, 14 мая.

Помощником Шацких в «Андижане» станет 54-летний украинский специалист Виталий Шпанюк.

Примечательно, что до недавнего времени и Шацких, и Шпанюк работали в «Пахтакоре». Первый был советником руководителя и спортивным директором, а второй – ассистентом в команде U-18.

Максим Шацких является не только легендой киевского «Динамо», но и всей УПЛ в целом. Именно ему принадлежит рекорд по количеству голов в чемпионате – 124.

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Максим Шацких Андижан Динамо Киев назначение тренера Виталий Шпанюк Пахтакор Украинская Премьер-лига
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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