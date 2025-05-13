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Италия
13 мая 2025, 12:37 | Обновлено 13 мая 2025, 12:39
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Финал ЛЧ и победа на Euro через смерть отца, алкоголизм, депрессию и рак

Невероятная история Франческо Ачерби

13 мая 2025, 12:37 | Обновлено 13 мая 2025, 12:39
1070
0
Финал ЛЧ и победа на Euro через смерть отца, алкоголизм, депрессию и рак
Getty Images/Global Images Ukraine

В 37 лет защитник «Интера» забил свой дебютный мяч в сильнейшем клубном турнире Европы. Именно этот гол перевел полуфинал с «Барселоной» в овертайм, где «нерадзурри» одолели подопечных Ханси Флика. Это будет второй финал ЛЧ для Ачерби за последние три года, но, чтобы до них добраться, пришлось пройти сквозь тьму.

Добраться до дна и забыть, как играть в футбол

Есть такие игроки, как Ламин Ямаль, которые в 17 лет уже выигрывают Euro, добираются до полуфинала еврокубка и находятся в одном шаге от чемпионства в национальном первенстве. А есть Франческо Ачерби, который до 22 лет был «ноунеймом». Лишь на 5-й год профессиональной карьеры центрбек добрался до Серии В, подписав контракт с «Реджиной». Все шло неплохо, ведь дальше произошел дебют в Серии А за «Кьево» и трансфер в «Милан». Однако именно тогда у футболиста умер отец. Ментально итальянец не сумел пережить потерю.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби в форме Милана

«Это произошло, когда я играл за «Милан». Сначала – депрессия, потом – алкоголизм, и вот я достиг дна. Я начал пить, и, поверьте мне, я пил все, что угодно. А футбол.... Я будто забыл, как играть или зачем играю», – вспоминал Франческо в интервью La Repubblica.

Очевидно, перформансы защитника никого не впечатляли, и он за год сменил три клуба: «Милан», «Дженоа», «Кьево». В то время Ачерби отыграл всего 13 матчей.

«Спасительный» рак

На этом карьера центрбека в Серии А могла быть завершена. Однако шанс перезапустить ее предоставил «Сассуоло», который только-только вышел в элитный итальянский дивизион. Франческо попытался начать новую страницу своей биографии и начал тщательно готовиться к новому сезону. Однако пришла новая шокирующая новость, которая снова перевернула весь мир футболиста. Во время межсезонного медицинского обследования у спортсмена обнаружили опухоль яичек.

«Это может показаться ужасным парадоксом, но рак спас меня. У меня появилось что-то новое, с чем нужно было бороться, предел, который следовало преодолеть. Я как будто начал жизнь заново и увидел мир совсем забытым. Я перестал бояться».

Врачи говорят, что рак побеждает тот, кто действительно хочет жить. Чье желание победить и жажда жизни сильнее болезни. Кто способен посмотреть в глаза смерти и сказать ей, что она проигрывает эту дуэль. Ачерби сделал именно это. Он справился с недугом, но выиграл только битву, а не войну.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби после курса химиотерапии

В шаге от потустороннего мира

Вскоре после удаления опухоли защитник возобновил тренировки с «Сассуоло» и даже принял участие в 13-ти матчах сезона-2013/2014. Все шло хорошо. Франческо набрал кондиции, стабильно выходил на поле и попал на карандаш тренерскому штабу сборной Италии. Вызов в национальную команду должен был стать настоящим подарком в конце тяжелого года. И свой «подарок» в декабре футболист получил. Не в рождественском носке, а в конверте. Сначала Ачерби узнал о рецидиве рака, а затем сдал положительный тест на допинг. Игрок отрицал использование каких-либо запрещенных препаратов и утверждал, что это было связано с нерегулярным уровнем гормонов, вызванным возвращением болезни.

Недуг не просто охватил организм Франческо, но и стал более агрессивным. Футболисту понадобилось специальное лечение.

«Химиотерапия была, как шаг в параллельный мир, вход в который ближе, чем вы могли бы подумать, поэтому вы никогда больше его не покинете. Я думаю, что эта болезнь улучшила меня как личность, избавив от угрызений совести и сожаления. Я стал наблюдателем своего окружения. Я исключил лишнее, негативное, но также и иллюзии. Я прекратил мечтать о большем и начал фокусироваться на простых целях».

Курс лечения длился более двух месяцев. Несмотря на тошноту, диарею и повышенную утомляемость, Ачерби продолжал тренироваться с «Сассуоло». И хотя в том же сезоне он больше не появился на поле, за вторую подряд победу над раком игрок получил прозвище Leone (Лев). Футболист воспринял это буквально, и теперь тату со львами украшают его тело, а на груди надпись: «Король Лев». Франческо так увлекся боди-артом, что даже нанес себе на тело всех персонажей мультфильма «Мадагаскар». А на спине – крылья, ведь он тот, кто упал на самое дно и сумел с него взлететь вверх.

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А еще очень помогла вера. «Я молюсь дважды в день. Утром и вечером. Однако святым не стал. Я все еще причиняю неприятности. Однако по сравнению с тем, что было раньше, теперь знаю кто я. Я отличаю добро от зла. Я знаю, кому можно доверять. И я отталкивал людей, которых считаю негативными», – рассказывал футболист в интервью Corriere.

«Золото» Euro и два финала ЛЧ

Дальше – все, как в голливудском кино: после серии тяжелых вызовов и серьезных преград герой ленты начинает путь к Олимпу. То же самое произошло с Ачерби. Полноценный переход в «Сассуоло», дебют за сборную Италии, трансфер в «Лацио», с которым защитник выиграл Кубок страны, попадание в заявку национальной команды на Euro-2020, хотя на тот момент центрбек сыграл всего 3 матча за «Скуадру Адзурру». На главном европейском турнире 4-летия Ачерби не только вместе со сборной триумфовал, но и забил победный мяч Австрии в 1/8 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine

В 34 года Франческо позвал «Интер». С «нерадзурри» игрок дошел до финала Лиги чемпионов-2023, где итальянцы уступили «Манчестер Сити» (0:1), а через год взял «скудетто». Именно гол Ачерби головой в миланском дерби принес «Интеру» чемпионство за 5 туров до конца сезона. Однако та весна была омрачена двумя очень неприятными случаями. В марте игрока обвинили в расизме в отношении защитника «Наполи» Жуана Жезуса. Из-за этого «Льва» исключили из сборной. И хотя ничего криминального в действиях Франческо не нашли, ему пришлось оправдываться.

«Я никогда не был расистом, ничего не имею против Жуана Жезуса, мне его тоже жаль. Однако нельзя называть кого-то расистом из-за неправильно понятого слова в пылу игры. И нельзя продолжать это делать даже после того, как меня оправдали. После того, как меня оправдали, мои близкие отреагировали так, будто меня выпустили после 10 лет тюрьмы».

Ачерби вернули в состав национальной команды, и он был включен в расширенную заявку на Euro-2024, однако из-за травмы паха в Германию не полетел.

Для кого-то 37 лет – это спортивная пенсия, но для «Льва» из «Интера» жизнь только начинается. В начале 2025 года Франческо женился на своей спутнице Клаудии, а в мае забил свой первый мяч в Лиге чемпионов и во второй раз за последние три года сыграет в финале главного клубного турнира Европы.

Настоящим хеппи-эндом для итальянского футболиста была бы будущая победа над ПСЖ. Однако, даже если она не случится, Ачерби главную битву уже выиграл. От преодолел самые страшные вызовы в своей жизни и сумел подняться из бездны проблем на самый верх.

Игорь ЯВКИН

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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