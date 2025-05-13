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  4. В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Англия
13 мая 2025, 16:05 |
1351
3

В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко

Украинец летом покинет лондонский клуб

13 мая 2025, 16:05 |
1351
3
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сменит клуб после завершения текущего сезона. Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

«Арсенал« может подписать левого защитника, учитывая, что Киран Тирни уйдет, а Зинченко будет выставлен на трансфер», – сказал Орнштейн NBC Sports.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 22 млн евро.

Сообщалось, что Зинченко интересуются клубы АПЛ и Серии А.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Киран Тирни Дэвид Орнштейн
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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kadaad
Турция ждет или сразу в УПЛ?
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mini.f
Уже пора и на родину возвращаться... Надо поднимать уровень украинского футбола. Бери пример с Ракитского - вернулся и помогает вытаскивать Черноморец с болота.
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