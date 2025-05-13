В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Украинец летом покинет лондонский клуб
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сменит клуб после завершения текущего сезона. Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
«Арсенал« может подписать левого защитника, учитывая, что Киран Тирни уйдет, а Зинченко будет выставлен на трансфер», – сказал Орнштейн NBC Sports.
В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 22 млн евро.
Сообщалось, что Зинченко интересуются клубы АПЛ и Серии А.
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