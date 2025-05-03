Гол Сидорчука в День рождения, новичок Динамо, Эпицентр вышел в УПЛ
Главные новости за 2 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 мая.
1A. Сидорчук забил в Бельгии в фееричном матче за Вестерло в свой день рождения
Также в воротах соперника расписался экс-игрок Зари Аллахьяр Сайядманеш
1B. Все решил Кевин. Ман Сити переиграл Вулвз и вышел на третье место в АПЛ
Единственный в матче гол забил Кевин Де Брюйне на 35-й минуте игры
2A. Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый Берег
«Львы», играя с 20 минуты в меньшинстве, одержали верх над «аистами»
2B. Сложная погоня за еврокубком. Кривбасс во Львове сыграл вничью с Рухом
Команды сыграли в безголевую ничью
3. Турнирная таблица Первой лиги. Эпицентр досрочно вышел в УПЛ
Команда Сергея Нагорняка по итогам турнира окажется не ниже топ-2
4. Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Этим летом юный вундеркинд отпразднует 18-й день рождения и получит прибавку
5. К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб
Анхель Торрес прибыл в Украину
6. Шоу в Ле-Мане. Определены финалисты Лиги чемпионов по футзалу
В решающем матче сыграют Пальма Футзал из Испании и Кайрат из Казахстана
7A. Ронни сенсационно вылетел. Чжао Синьтун разгромил легенду в полуфинале ЧМ
Китаец вышел в финал чемпионата мира уже в 3-й сессии из 4 запланированных
7B. 50-летний Уильямс сравнял счет в полуфинальной битве против Трампа на ЧМ
На экваторе матча в Шеффилде табло показывает равный счет 8:8
8A. Середа и Гриценко взяли бронзу в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду
Украинцы заняли третье место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки
8B. Украинцы взяли командное серебро в Суперфинале КМ-2025 по прыжкам в воду
Состав сборной: Ксения Байло, София Лыскун, Алексей Середа и Кирилл Болюх
9. Сенсационный поул. Состоялась спринт-квалификация Гран-при Майами
Антонелли опередил всех соперников
10. 5 причин, почему Рома не достойна играть в Лиге чемпионов
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