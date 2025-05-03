Гол Сидорчука в День рождения, новичок Динамо, Эпицентр вышел в УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 мая.

1A. Сидорчук забил в Бельгии в фееричном матче за Вестерло в свой день рождения

Также в воротах соперника расписался экс-игрок Зари Аллахьяр Сайядманеш

1B. Все решил Кевин. Ман Сити переиграл Вулвз и вышел на третье место в АПЛ

Единственный в матче гол забил Кевин Де Брюйне на 35-й минуте игры

2A. Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый Берег

«Львы», играя с 20 минуты в меньшинстве, одержали верх над «аистами»

2B. Сложная погоня за еврокубком. Кривбасс во Львове сыграл вничью с Рухом

Команды сыграли в безголевую ничью

3. Турнирная таблица Первой лиги. Эпицентр досрочно вышел в УПЛ

Команда Сергея Нагорняка по итогам турнира окажется не ниже топ-2

4. Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина

Этим летом юный вундеркинд отпразднует 18-й день рождения и получит прибавку

5. К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб

Анхель Торрес прибыл в Украину

6. Шоу в Ле-Мане. Определены финалисты Лиги чемпионов по футзалу

В решающем матче сыграют Пальма Футзал из Испании и Кайрат из Казахстана

7A. Ронни сенсационно вылетел. Чжао Синьтун разгромил легенду в полуфинале ЧМ

Китаец вышел в финал чемпионата мира уже в 3-й сессии из 4 запланированных

7B. 50-летний Уильямс сравнял счет в полуфинальной битве против Трампа на ЧМ

На экваторе матча в Шеффилде табло показывает равный счет 8:8

8A. Середа и Гриценко взяли бронзу в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду

Украинцы заняли третье место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

8B. Украинцы взяли командное серебро в Суперфинале КМ-2025 по прыжкам в воду

Состав сборной: Ксения Байло, София Лыскун, Алексей Середа и Кирилл Болюх

9. Сенсационный поул. Состоялась спринт-квалификация Гран-при Майами

Антонелли опередил всех соперников

10. 5 причин, почему Рома не достойна играть в Лиге чемпионов

Почему «перспективный проект» не заслуживает эмпатии в гонке за путевку