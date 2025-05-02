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  4. Сидорчук забил в Бельгии в фееричном матче за Вестерло в свой день рождения
Чемпионат Бельгии
Вестерло
02.05.2025 21:45 – FT 4 : 2
Дендер
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Бельгия
02 мая 2025, 23:49 | Обновлено 03 мая 2025, 00:18
700
3

Сидорчук забил в Бельгии в фееричном матче за Вестерло в свой день рождения

Также в воротах соперника расписался экс-игрок Зари Аллахьяр Сайядманеш

02 мая 2025, 23:49 | Обновлено 03 мая 2025, 00:18
700
3
Сидорчук забил в Бельгии в фееричном матче за Вестерло в свой день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук отметился голом в составе «Вестерло» в матче 7-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против «Дендера».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

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Еще один мяч за «Вестерло» забил экс-игрок луганской «Зари» Аллахъяр Сайядманеш, реализовав пенальти в компенсированное время первого тайма (45+3 ми).

Сидорчук поставил точку в матче. На 90+6-й минуте он отличился после передачи Ислама Слимані, установив окончательный счет (4:2).

Интересно, что именно в этот день, 2 мая, Сидорчук отпраздновал свой 34-й день рождения, и забитый гол стал лучшим подарком в этот вечер.

Благодаря этой победе «Вестерло» набрал 29 очков и продолжает борьбу за место в Лиге конференций, впереди идет только «Шарлеруа» (30).

Чемпионат Бельгии. Плей-офф за путевку в ЛК

7-й тур, 2 мая

Вестерло – Дендер – 4:2

Голы: Сайядманеш, 45+3 (пен), Фриган, 76, Йоу, 88 (пен), Сидорчук, 90+6 – Квет, 37, Нсимба, 61 (пен)

Турнирная таблица

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Сергей Сидорчук Аллахьяр Сайядманеш Вестерло Дендер чемпионат Бельгии по футболу Ислам Слимани день рождения
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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sahka1981
Молодець! Сам собі подарунок на день народження зробив. Недавно також гол забив.
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+4
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️
❤️😸Мурлыка будет рад
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-2
apepa
путин с суркисом уже поздравили сидорчука с забиым голом и ДР и пригласили его бухнуть на 9 мая в кремль.
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-3
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