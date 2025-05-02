5 причин, почему Рома не достойна играть в Лиге чемпионов

Прошлым летом, когда Артем Довбик переходил в «Рому», мы, украинские болельщики, относились к этому трансферу с определенным скепсисом, потому что альтернативный вариант – остаться в Испании и играть за регулярно выступающий в ЛЧ «Атлетико» – казался лучше хотя бы из-за больших гарантий. Но Довбик лично заверил своих фанатов, что «Рома» – перспективный проект. И мы даже поверили на несколько месяцев, пока сезон не начался... Потом было плохо, еще хуже, а после прихода Раньери – даже слишком хорошо. И вот за 4 тура до финиша «Рома» в паре баллов отставания от зоны ЛЧ. И вроде есть соблазн поболеть за команду, потому что там Артем... Но лично у меня не получается. Потому что на одной чаше – наш форвард, на другой – сразу несколько мощных аргументов против. Чтобы быть справедливым, посмотрел несколько поединков римлян, и теперь могу уверенно сказать: я не вижу веских причин «топить» за клуб в последних турах.

Далее – о причинах, почему команда с 18-матчевой серией без поражений в Серии А недостаточно хороша для участия в ЛЧ.

Плохое управление нельзя поощрять

Что сейчас из себя представляет топ-футбол? Пока что – среду, где побеждают те, кто принимает больше хороших решений, чем плохих. В идеале – делает это в течение длительного времени. Наибольшее тому подтверждение – состав участников полуфиналов ЛЧ. 3 из 4 команд имеют тренеров, которые работают в клубе уже не первый сезон. «Интер» имеет собственную идентичность со ставкой на опытных футболистов и стабильность состава. У «ПСЖ» есть собственная философия Энрике, почти секта. «Арсенал» развивается постепенно – и каждый новый сезон прибавляет хотя бы в одном из турниров. «Барселона» ставит на молодых исполнителей. А можно пойти дальше: звездный состав добыл для «Реала» несколько кубков ЛЧ, систематические инвестиции в Гвардиолу помогли «Ман Сити» впервые выиграть главный клубный трофей Европы. То есть у тебя должна быть конкретная идея и примерный план того, как ее воплотить в жизнь. Если делаешь так – будешь как лучшие, делаешь по-другому – будешь как, например, «Манчестер Юнайтед».

У «Ромы» был план перед стартом сезона. Она пыталась играть в современный футбол, а Довбика уговорил переехать в Италию лично Де Росси, когда рассказал форварду о его роли и желаемой игре его команды. Трансфер креативного Суле, решение оставить творческого Дибалу и отказ от минут для более прямолинейного Шомуродова – план действительно был. Но после первых неудач и всего нескольких туров боссы психанули – и выгнали Де Росси. Уже ошибка, но дальше – хуже. Юрич – тренер с совершенно другими ценностями. Ему нужен состав футболистов, которые будут биться-бороться-бегать, а тут какие-то технари. Напроигрывал и ушел. Идея позвать Раньери – удачная, учитывая то, что из этого получилось, но тогда это и выглядело как паника, и было паникой: клуб после нескольких неудачных решений пытался спастись благодаря приглашению кого-то, кто просто имеет опыт работы в сложных ситуациях.

Допустим, «Рома» выходит в ЛЧ. И что это покажет другим клубам группы лидеров Серии А? Что можно жонглировать тренерами с совершенно разными идеями и все равно достигать желаемого. Условный «Наполи» откажется на старте нового сезона от Конте после серии того из 3-х поражений и позовет какого-нибудь Мотту, например. Тот придет, посмотрит на нетехничный состав, который не может играть во владение, почешет голову – и уйдет в отставку через 2 месяца. А босс «Наполи» вообще не будет волноваться, ведь вот тебе кейс «Ромы», которая делала то же самое – и добилась желаемого. В итоге команда, вероятно, просто потеряет сезон: не выиграет ничего, не начнет строить что-то новое на месте сломанного. Пример руководства «Ромы» лишит талантливых тренеров работы после их первых же неудач, испортит карьеры игрокам и наставникам. Если римляне не выйдут в ЛЧ, то все поймут: всё же перебить много плохих решений одним нельзя. И будут принимать их более взвешенно.

Матчи Ромы неприятно смотреть

Начнем сразу со счетов. Последние в чемпионате: 1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0, 1:0. Это что-то из классического «Ювентуса», но с одним уточнением: команда регулярно страдает на поле. Вот возьмем, например, последний поединок с «Интером» (1:0), один из лучших для римлян по игре и результату за последнее время. Гол пришел после нескольких удачных принятых решений в штрафной площади подряд, но начался с дальнего удара по толпе. Насколько в таком случае этот гол – сыгранный, а момент – созданный, а не просто полученный? В следующий раз мяч отлетит не к тому игроку – и все, нет гола. А после него у римлян менее 30% владения и 26 выносов мяча из собственной штрафной площади. Здесь повезло, что «Интер» еле ходил из-за тяжелого календаря, поэтому были контратаки. А так с ними совсем плохо: у команды 1 забитый мяч после контратак за весь розыгрыш Серии А. «Монца» вылетает с треском – и у нее 2. То есть вы поняли: команда при счете 1:0 садится не чтобы подловить соперника, а чтобы удержать 1:0.

«Рома» проводит меньше времени на трети поля соперников, чем «Комо». У команды плохие удары: аж 4 команды, наносящие меньше, имеют больше забитых голов. «Рома» не является одним из лидеров по голам со стандартов, но и с игры бьет так себе: имеет среднюю «цену» удара в 0.12 xG – на уровне с «Ювентусом» (также 0.12), который мы критиковали за невыразительность. 3 из 6 своих последних побед команда добыла без преимущества в хотя бы единицу xG – просто реализовывала свои моменты лучше, чем оппоненты, а не переигрывала их. И главная претензия: а где яркие футболисты на поле? Мы смотрим футбол во многом ради тех, кто делает его интересным. И такие в составе «Ромы» вроде бы есть: Довбик, Дибала, Суле, да тот же Анхелиньо в Германии блистал. Но никто из них не реализуется на 100%. Может, реализуется кто-то из защитников, у которых хватает работы. Но это все. Я не имею ничего против команд, которые ставят на свою оброну, даже круто, что они есть. Но мы не можем говорить «белое» на «черное»: если команда играет от печки, то, очень часто, смотреть ее матчи неприятно и неинтересно. И пусть так, если бы это был собственный стиль коллектива. Однако это не так.

У команды нет собственного стиля

Во что играет «Рома»? Вот вы скажете: в оборону и атлетический футбол. И будете неправы: в это играет лично Раньери, причем не по собственному желанию, а по причине отсутствия возможности слепить что-то другое посреди сезона. Да и он, как известно, уйдет летом: буквально после каждого матча категорично отвечает на вопросы о своём будущем. До Клаудио Рома не играла так. Так чего продолжит, когда он покинет клуб? Вообще, атлетичный футбол – это почти всегда о тренере, а не о команде. У тебя может быть идея «мы будем убивать соперников на поле и будем грызться за каждый мяч», однако для этого нужны не только соответствующие футболисты – но и соответствующий тренер, а таких мало. Поэтому мы смотрим по сторонам, кричим «ау!» и почти не видим в топ-клубах наставников, которые пропагандируют футбол, основанный на постоянной борьбе. Симеоне. Хау. Да и все, я думаю. «Рома» могла бы пойти таким путем – но не пойдет. Потому что, во-первых, это трудно. Во-вторых, мы уже видели, как боссы команды принимают свои решения. После Раньери будет кто-то с совершенно другим пониманием футбола.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Насколько вообще важно иметь собственный стиль в футболе? В современном – очень. Фанаты хотят видеть конкретику на поле, поэтому они, если придется выбирать между Анчелотти и Гвардиолой, в большинстве своем выберут Пепа. То же самое с боссами и футболистами. Первые хотят увидеть какой-то план на будущее от тренера, и им недостаточно слов «хотим начать побеждать», потому что они хотят услышать ответ на вопрос «как». Вторые, по меньшей мере на самом высоком уровне, все чаще идут туда, где их лучшие черты будут востребованы. Если ты техничный футболист с хорошим видением поля, то тебе скорее в «Ман Сити» к Гвардиоле, чем в «Реал». И ты уверенно подпишешь контракт, потому что знаешь, что там твои качества будут полезными. А что должна предложить с точки зрения идеи «Рома» своим кандидатам? У команды нет идентичности на уровне стиля. Если я техничный футболист, я могу подписать контракт с «волками» – но не могу быть уверенным, что понадоблюсь. Если коренастый – так же. Иметь стиль – важно, когда это становится конкурентным преимуществом. У тебя его нет? Развиваешься медленнее конкурентов.

Это не перспективный проект, а авантюрный

Летом «Рома» будет вынуждена начать с нуля. Придет новый тренер с новой идеей. Возможно, повезет – и придет кто-то крутой и перспективный, типа Палладино или Итальяно. Однако любой наставник попросит новых игроков под себя и продать ненужных. Обновленный состав не выстрелит сразу. А если тренеру не дадут новых исполнителей, то и построение стиля будет идти медленно. В любом случае, лето для «Ромы» – отправная точка. И отправляться она будет с худшей позиции, чем у нее была прошлым летом: тогда не было козыря в виде ЛЧ (на этот раз также может не быть), но был Де Росси, который мог лично позвонить лучшему бомбардиру Ла Лиги и рассказать ему что-то такое об игре команды в будущем, что тот бросал все, отклонял предложение «Атлетико», отказывался от выступлений в ЛЧ и чуть ли не сразу отправлялся подписывать контракт. А теперь? Футболист в такой ситуации вообще возьмет трубку?

Если ты начинаешь сезон и проводишь чуть ли не его половину как аутсайдер, то ты не можешь гарантировать новым игрокам, что избежишь такой судьбы в новом. Ты не даешь гарантий. Поэтому ты не купишь основного игрока условного «Бетиса», а ограничишься молодым проспектом из «Удинезе». Круто, если сработает. Но вероятность этого ниже, чем могла бы быть. Если «Рома» квалифицируется в ЛЧ, то попытается разыграть эту карту, но у действительно крутого игрока будут альтернативы. Например, Шерки из «Лиона» скорее согласится перебраться в «Ливерпуль» или «Барселону», потому что там получит более чем один год в ЛЧ. Или в «Челси», потому что получит больше денег и длинный контракт. «Рома» не будет иметь конкурентных преимуществ на рынке летом. Кстати, к условному Палладино, если он переедет в Рим, также никто специально не пойдет. Разве что Кин: чтобы продолжать играть под руководством тренера, с которым у него получается. Перспективный проект – это о каком-то плане, идее, почве для будущего роста. Что из этого о «Роме»? Если команда выйдет в ЛЧ, то вряд ли построит что-то значимое для футбола.

Как минимум один из конкурентов лучше

Речь, конечно, о «Болонье». Она проводит более ровный год. Также стартовала неидеально (1 победа в 8 турах), но затем собралась – и сейчас опережает «Рому». Она давала бой «Ливерпулю» в ЛЧ, побеждала «Боруссию» Д, будет играть в финале Кубка Италии против команды, находящейся ниже в турнирной таблице, переигрывала «Интер» (как и «Рома», 1:0, но зажала соперника на его половине), отбирала баллы у всех (!) команд верхней половины таблицы. А еще она второй год подряд настаивает на стиле: тогда владение мячом и создание моментов через мелкий пас ставил Мотта, теперь этим занимается Итальяно (58%, 3-й показатель в стране). «Болонья» имеет больше забитых, меньше поражений, она лучше «Ромы» даже по показателю ожидаемых очков. То есть здесь есть полноценный проект: несколько стабильных лет подряд на высоком уровне, развитие многих футболистов, идея игры во владение, целый сезон на плюс-минус одном уровне и, возможно, выигранный трофей как доказательство, что команда даже на такое способна.

Есть и другие претенденты. «Ювентус» – также странный, как и «Рома», и будет перезапускать проект после смены тренера летом. Но у него качественных игроков вроде бы побольше, поэтому ему может быть несколько проще. Интересны «Лацио» и «Фиорентина»: первый много лет подряд пытается играть в привлекательный футбол в атаку, вторая на пороге третьего выхода в финал еврокубка за три года. В одном месте есть идея, в другом – стабильность в выступлениях на высоком уровне и даже определенное развитие (а еще – перспективный тренер). Если «Лацио» или «Фиорентина» обгонят других, то будут строить проект на уже заложенном фундаменте. Я не имею ничего против клубов без стратегий развития, просто считаю более справедливым и целесообразным, чтобы те, которые такую имеют, получали возможность сделать шаг вперед. Потому что из них с большей вероятностью вырастет команда, которая подарит нам незабываемые эмоции и памятные матчи. И прямо сейчас что «Болонья», что «Фиорентина», что «Лацио», и даже «Ювентус» ближе к этому, чем «Рома».

Мысли вслух

Как по мне, Довбик проводит неплохой сезон. Он в очередной раз показывает, что может реализовывать моменты и стягивать на себя по 2 защитника в чужой штрафной, и наконец указывает на то, чего не может – быть вовлеченным во все фазы игры. Многих это устроит: далеко не всем нужен форвард, который будет отбирать мяч и открываться под один из первых пасов при владении. Образ Довбика в этом сезоне выкристаллизовывается для футбольных людей – и это хорошо, потому что его вряд ли позовет в свой состав команда, которая не будет знать, как его использовать. Лично Раньери не знает. Новый тренер будет иметь свое мнение – либо сделает его важным, либо попросит продать. И это произойдет без привязки к тому, будет «Рома» в ЛЧ или нет. Артем будет иметь предложения от команд-участниц еврокубков летом. И это также не зависит от того, будет ли «Рома» в ЛЧ. То есть болеть за римский клуб исключительно из-за присутствия в нем нашего финишера – решение не самое плохое, но и не то чтобы обусловленное чем-то кроме эмпатии к соотечественнику.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик забил 11 голов в Серии А

Если не привязываться к Довбику, то «Рома» – еще совсем недавно кризисная команда без хотя бы каких-то ориентиров на будущее. Это точно не перспективный проект. Это точно не то место, где Довбику гарантировано место в старте, любовь нового тренера и футбольные достижения. Это просто команда, которая принимает то плохое, то хорошее решение (больше плохих). И она не вызывает эмпатии. Лично Довбик, Раньери, Дибала – да, но «Рома» в целом – нет. Как команда, она менее зрелищна, менее интересна, менее перспективна, чем ближайшие конкуренты. Опытные фанаты и тот, кто просто этого хочет, всегда найдут причины болеть за любой клуб. Но нейтральные болельщики и болельщики футбола вообще вряд ли увидят в нынешней «Роме» что-то такое, что заставит их включать ее матчи или хотя бы просто регулярно гуглить результат ее только что сыгранного поединка. И ничего не изменится, даже если римляне выйдут в ЛЧ. Как минимум не сразу.

Тогда из-за чего и зачем в конце сезона болеть за «Рому»? Особенно учитывая факт существования «Болоньи» и «Фиорентины».