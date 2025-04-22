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22 апреля 2025, 08:00 | Обновлено 22 апреля 2025, 08:12
1220
0

Сенсация в Нидерландах, кризис в Жироне, падение Тоттенхэма в АПЛ

Главные новости за 21 апреля на Sport.ua

22 апреля 2025, 08:00 | Обновлено 22 апреля 2025, 08:12
1220
0
Сенсация в Нидерландах, кризис в Жироне, падение Тоттенхэма в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 апреля.

1А. Лесники рвутся в Лигу чемпионов. Тоттенхем уступил Ноттингему в матче АПЛ
Гости поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии

1В. Два клуба Чемпионшипа досрочно вышли в АПЛ. Все из-за победы Бернли
«Лидс» и «Бернли» возвращаются в элиту Англии

2А. Крах за крахом. Жирона с Цыганковым разгромно уступила Бетису
Каталонский клуб проиграл в 32-м туре Ла Лиги со счетом 1:3

2В. Кто самый лучший? Известна оценка Цыганкова в матче с Бетисом
Украинец провел весь матч за «Жирону»

3. Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар и получил прямую путевку в основу Лиги Европы

4А. Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде
Юлия в 1-м раунде тысячника в столице Испании одолела Хлоэ Паке в трех сетах

4В. Снигур в трех напряженных сетах потерпела поражение в квалификации Мадрида
В 1-м раунде отбора к испанскому тысячнику Дарья не справилась с Марией Лурдес Карле

4С. Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Алена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале немецкого пятисотника

5. Известный украинский супертяж нокаутировал соперника в Эр-Рияде
Цотне Рогава успешно стартовал на Гран-при WBC в Саудовской Аравии

6А. Гоза и Прилипко взяли медали в последний день ЧЕ-2025 по тяжелой атлетике
Континентальные соревнования завершились в Кишиневе, столице Молдовы

6В. Тяжелая атлетика. Кисиль и Бородина взяли медали чемпионата Европы 2025
Континентальное первенство близится к завершению в Кишиневе

7. Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18
Дания реализовала почти все свои шансы

8А. Старт плей-офф НХЛ. 6 шайб Торонто, победы Вегаса и Каролины
Первый раунд плей-офф стартовал еще в трех сериях

8В. Снова Карри зажигает. Голден Стейт победили Хьюстон и другие результаты
В плей-офф сыграл за «Лейкерс» три минуты Алексей Лэнь

9. Поражение Шахтера, разгром от Динамо, Ворскла может остаться без тренера
Самые интересные события 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10. Мохаммед Салах. Остаться, чтобы уйти
Анализируем новое соглашение вингера с «Ливерпулем» и осторожно прогнозируем его уход через год

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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