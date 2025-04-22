Сенсация в Нидерландах, кризис в Жироне, падение Тоттенхэма в АПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 апреля.

1А. Лесники рвутся в Лигу чемпионов. Тоттенхем уступил Ноттингему в матче АПЛ

Гости поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии

1В. Два клуба Чемпионшипа досрочно вышли в АПЛ. Все из-за победы Бернли

«Лидс» и «Бернли» возвращаются в элиту Англии

2А. Крах за крахом. Жирона с Цыганковым разгромно уступила Бетису

Каталонский клуб проиграл в 32-м туре Ла Лиги со счетом 1:3

2В. Кто самый лучший? Известна оценка Цыганкова в матче с Бетисом

Украинец провел весь матч за «Жирону»

3. Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти

Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар и получил прямую путевку в основу Лиги Европы

4А. Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде

Юлия в 1-м раунде тысячника в столице Испании одолела Хлоэ Паке в трех сетах

4В. Снигур в трех напряженных сетах потерпела поражение в квалификации Мадрида

В 1-м раунде отбора к испанскому тысячнику Дарья не справилась с Марией Лурдес Карле

4С. Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте

Алена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале немецкого пятисотника

5. Известный украинский супертяж нокаутировал соперника в Эр-Рияде

Цотне Рогава успешно стартовал на Гран-при WBC в Саудовской Аравии

6А. Гоза и Прилипко взяли медали в последний день ЧЕ-2025 по тяжелой атлетике

Континентальные соревнования завершились в Кишиневе, столице Молдовы

6В. Тяжелая атлетика. Кисиль и Бородина взяли медали чемпионата Европы 2025

Континентальное первенство близится к завершению в Кишиневе

7. Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18

Дания реализовала почти все свои шансы

8А. Старт плей-офф НХЛ. 6 шайб Торонто, победы Вегаса и Каролины

Первый раунд плей-офф стартовал еще в трех сериях

8В. Снова Карри зажигает. Голден Стейт победили Хьюстон и другие результаты

В плей-офф сыграл за «Лейкерс» три минуты Алексей Лэнь

9. Поражение Шахтера, разгром от Динамо, Ворскла может остаться без тренера

Самые интересные события 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10. Мохаммед Салах. Остаться, чтобы уйти

Анализируем новое соглашение вингера с «Ливерпулем» и осторожно прогнозируем его уход через год