Сенсация в Нидерландах, кризис в Жироне, падение Тоттенхэма в АПЛ
Главные новости за 21 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 апреля.
1А. Лесники рвутся в Лигу чемпионов. Тоттенхем уступил Ноттингему в матче АПЛ
Гости поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии
1В. Два клуба Чемпионшипа досрочно вышли в АПЛ. Все из-за победы Бернли
«Лидс» и «Бернли» возвращаются в элиту Англии
2А. Крах за крахом. Жирона с Цыганковым разгромно уступила Бетису
Каталонский клуб проиграл в 32-м туре Ла Лиги со счетом 1:3
2В. Кто самый лучший? Известна оценка Цыганкова в матче с Бетисом
Украинец провел весь матч за «Жирону»
3. Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар и получил прямую путевку в основу Лиги Европы
4А. Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде
Юлия в 1-м раунде тысячника в столице Испании одолела Хлоэ Паке в трех сетах
4В. Снигур в трех напряженных сетах потерпела поражение в квалификации Мадрида
В 1-м раунде отбора к испанскому тысячнику Дарья не справилась с Марией Лурдес Карле
4С. Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Алена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале немецкого пятисотника
5. Известный украинский супертяж нокаутировал соперника в Эр-Рияде
Цотне Рогава успешно стартовал на Гран-при WBC в Саудовской Аравии
6А. Гоза и Прилипко взяли медали в последний день ЧЕ-2025 по тяжелой атлетике
Континентальные соревнования завершились в Кишиневе, столице Молдовы
6В. Тяжелая атлетика. Кисиль и Бородина взяли медали чемпионата Европы 2025
Континентальное первенство близится к завершению в Кишиневе
7. Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18
Дания реализовала почти все свои шансы
8А. Старт плей-офф НХЛ. 6 шайб Торонто, победы Вегаса и Каролины
Первый раунд плей-офф стартовал еще в трех сериях
8В. Снова Карри зажигает. Голден Стейт победили Хьюстон и другие результаты
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