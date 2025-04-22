Испания22 апреля 2025, 03:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 03:22
158
0
Кто самый лучший? Известна оценка Цыганкова в матче с Бетисом
Украинец провел весь матч за «Жирону»
22 апреля 2025, 03:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 03:22
158
0
21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Бетисом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля уступили со счётом 1:3.
Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 90 минут, результативными действиями не отличился. Статистический портал WhoScored дал украинцу оценку 6,5 баллов.
Лучшим игроком матча по версии портала стал полузащитник «Бетиса» Иско, отличившийся голом. Ему дали 8,7 балла.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» уступила «Бетису».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2025, 02:25 0
«Шпоры» проводят очень плохой сезон.
Бокс | 21 апреля 2025, 08:16 0
Американец выделил Кейшона Дэвиса
Теннис | 21.04.2025, 19:45
Теннис | 21.04.2025, 07:51
Бокс | 21.04.2025, 03:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.04.2025, 14:25 45
21.04.2025, 04:40 2
20.04.2025, 01:15 3
20.04.2025, 08:51 12
20.04.2025, 08:49
20.04.2025, 22:25 2
21.04.2025, 05:10
21.04.2025, 07:55 3