Кто самый лучший? Известна оценка Цыганкова в матче с Бетисом

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Бетисом».

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Хозяева поля уступили со счётом 1:3.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 90 минут, результативными действиями не отличился. Статистический портал WhoScored дал украинцу оценку 6,5 баллов.

Лучшим игроком матча по версии портала стал полузащитник «Бетиса» Иско, отличившийся голом. Ему дали 8,7 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» уступила «Бетису».