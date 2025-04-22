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Испания
22 апреля 2025, 03:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 03:22
158
0

Кто самый лучший? Известна оценка Цыганкова в матче с Бетисом

Украинец провел весь матч за «Жирону»

22 апреля 2025, 03:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 03:22
158
0
Кто самый лучший? Известна оценка Цыганкова в матче с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Бетисом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля уступили со счётом 1:3.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 90 минут, результативными действиями не отличился. Статистический портал WhoScored дал украинцу оценку 6,5 баллов.

Лучшим игроком матча по версии портала стал полузащитник «Бетиса» Иско, отличившийся голом. Ему дали 8,7 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» уступила «Бетису».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Бетис оценки WhoScored Виктор Цыганков Иско
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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