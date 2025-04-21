Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде
Юлия в 1-м раунде тысячника в столице Испании одолела Хлоэ Паке в трех сетах
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1-м раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Хлоэ Паке (Франция, WTA 124) за 2 часа и 5 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) [17] – Хлоэ Паке (Франция) – 2:6, 6:3, 6:0
Это была первая встреча соперниц.
Следующей соперницей Стародубцевой будет еще одна француженка Эльза Жакемо (Франция, WTA 143).
Юлия прервала лузстрик из четырех поражений, добыв первую победу с середины марта.
В квалификации Мадрида также выступает Дарья Снигур, которая играет в 1-м круге против Марии Лурдес Карле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр снова стал второй ракеткой мира, Хольгер Руне вернулся в топ-10
20 апреля Элина переиграла Ольгу Данилович в финале турнира WTA 250 во Франции