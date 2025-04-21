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  4. Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде
WTA
21 апреля 2025, 18:03 | Обновлено 21 апреля 2025, 18:14
956
1

Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде

Юлия в 1-м раунде тысячника в столице Испании одолела Хлоэ Паке в трех сетах

21 апреля 2025, 18:03 | Обновлено 21 апреля 2025, 18:14
956
1
Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Хлоэ Паке (Франция, WTA 124) за 2 часа и 5 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [17] – Хлоэ Паке (Франция) – 2:6, 6:3, 6:0

Это была первая встреча соперниц.

Следующей соперницей Стародубцевой будет еще одна француженка Эльза Жакемо (Франция, WTA 143).

Юлия прервала лузстрик из четырех поражений, добыв первую победу с середины марта.

В квалификации Мадрида также выступает Дарья Снигур, которая играет в 1-м круге против Марии Лурдес Карле.

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Юлия Стародубцева Хлоэ Паке WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Молодець,грала краще за суперницю.різноманітніше, хоча 1 подача шкутильгала.
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