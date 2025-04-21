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  4. Дарья Снигур – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 апреля 2025, 02:22 |
16
0

Дарья Снигур – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации на турнире WTA 1000 в Мадриде

21 апреля 2025, 02:22 |
16
0
Дарья Снигур – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Марии Лурдес Карле (Аргентина, WTA 118). Поединок состоится 5-м запуском на корте №6 после игры Тодони – Жакемо. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в решающем поединке отбора встретится либо с Бернадой Перой, либо с Рут Роурай Льявериас.

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Мария Лурдес Карле Дарья Снигур WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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