Дарья Снигур – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Марии Лурдес Карле (Аргентина, WTA 118). Поединок состоится 5-м запуском на корте №6 после игры Тодони – Жакемо. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в решающем поединке отбора встретится либо с Бернадой Перой, либо с Рут Роурай Льявериас.

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