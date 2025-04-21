Мохаммед Салах. Остаться, чтобы уйти

Одна из главных саг зимы-весны 2025 года официально завершена. Мохаммед Салах продлил контракт с «мерсисайдцами» на два сезона. Для кого-то новость была неожиданной, ведь игрок сам намекал о возможном трансфере, еще и получив очень выгодное предложение из Саудовской Аравии. Однако именно продолжение рабочих взаимоотношений между футболистом и клубом является самым логичным вариантом для обеих сторон.

Отпустить нельзя, оставить

Начнем с того, что «Ливерпуль» – это не тот клуб, который любит «шопинг» и выходит на трансферный рынок сразу, когда ему нужно усиление или игрок на проблемную позицию. Чаще «красные» выставляют на поле тех, кто есть. В прошлом январе только ленивый не говорил, что «скаузерам» нужен нападающий вместо Дарвина Нуньеса и защитник-универсал, учитывая травмы Конате, Гомеса, Брэдли и Александера-Арнольда. Однако «мерсисайдцы» не появились на трансферном рынке. Не получил Арне Слот необходимого бюджета, не нашлось доступных исполнителей по приемлемой цене или тренерский штаб посчитал, что справится без подписаний, сказать сложно. Однако подобное развитие событий мы видим уже не первый год. Когда были кадровые проблемы у Юргена Клоппа, он не делал приобретений, а ставил в центр защиты Эмре Джана, Джордана Хендерсона и Фабинью, а на фланг обороны – Джеймса Милнера. Арне Слот иногда делает то же самое: Ватару Эндо в центре защиты, Кертис Джонс – правый бек. Даже когда нидерландский специалист возглавил «Ливерпуль» и казалось, что состав ждет перестройка, сколько новичков мы увидели? Одного! Под занавес трансферного окна пришел Федерико Кьеза. Гиорги Мамардашвили не считаем, ведь его оставили на сезон в «Валенсии».

Это все к тому, что «красные» почти никогда в экстренном порядке не подписывают футболистов, а тем, кто приходит, нужно время на адаптацию. «Ливерпуль» – это команда, где система играет первую скрипку, и именно система делает из игроков суперзвезд, а не наоборот. Когда приходили Энди Робертсон, Садио Мане, Роберту Фирмину и тот же Салах, они уже были известны, но именно система Клоппа сделала из них футболистов топ-уровня и экстра-класса. Именно поэтому отпустить главного бомбардира прямо сейчас для клуба было бы сродни ампутации конечности. Еще и во время чемпионской гонки. «Красные» пока просто не имеют аналогичной альтернативы Салаху, и, кого бы они ни подписали летом, человеку все равно понадобится время на адаптацию и погружение в механизмы игры команды. «Мерсисайдцы» совершенно точно не хотят повторить историю «Манчестер Юнайтед» с трансферами Анхеля Ди Марии и Джейдона Санчо, или «Арсенала» – с Николя Пепе. Именно поэтому «Ливерпулю» нужен не только Салах как системообразующий футболист команды, но и время на то, чтобы подготовить ему замену.

Салах не станет лучше

Замена египтянину действительно нужна. Не в смысле, что Мохаммед резко просядет с точки зрения собственного перформанса, а просто есть объективные показатели. Пусть лучший сезон вингера в его карьере не вводит в заблуждение. С большой вероятностью, это – пик Салаха, и дальше будет постепенный спад, что вполне закономерно. В июне Мо исполнится 33 года. Возраст, когда фланговые атакующие игроки изредка выдают самые лучшие сезоны. Современная позиция вингера в топ-клубе требует чрезвычайного объема работы, в том числе и беговой. Опять-таки, невозможно спорить с космической статистикой египтянина в этом сезоне, но даже невооруженным глазом видно, что ему все труднее. Из 46-ти матчей за «Ливерпуль» в текущем сезоне 35 встреч вингер отыграл от начала до конца. А еще в 7-ми поединках его меняли после 80-й минуты, что почти равно полной игре. Дело не в физической форме футболиста: когда столько играет, значит выдерживает. А в том, что с игровой точки зрения замены Салаха в некоторых матчах просились, но их не делали. Конечно, это вопрос к тренерскому штабу, ведь в резерве почти всегда есть Харви Эллиотт или Федерико Кьеза. Однако Слот выбирал до последнего держать на поле Мохаммеда.

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Вроде бы, Арне можно понять. В 46-ти матчах Мо совершил 10 результативных действий после 75-й минуты: 3 ассиста и 7 голов, 3 из которых с пенальти. Но иногда было видно, что не мешало бы освежить игру именно на правом фланге атаки, где египтянин «наелся». Однако замена или не происходила, или где-то ближе к 90-й минуте. И в этом смысле команде очень повезло, что вингер не получил ни одного серьезного повреждения за сезон. Отнюдь не факт, что в новом сезоне форвард выдержит столько же, учитывая зимний Кубок африканских наций, после которого футболисты часто приезжают истощенными и переживают спад.

Вторую проблему Мохаммеда измерить сложно, но визуально игрок немного сдал в темпе. Чаще бывают случаи, когда египтянин не может на скорости пройти соперника или даже если пробрасывает мяч на ход, то его догоняют. Потери мяча заставляют Мо чаще нарушать правила. По данным FootyStats.org, в этом сезоне «Фараон» фолил 21 раз, а противники на нем – 33 раза. В прошлом сезоне было 11 фолов у вингера и 24 со стороны оппонентов. Добавим, что из 32-х голов 11-го номера «Ливерпуля» в текущем сезоне есть только один, когда Салаху приходилось обыгрывать визави 1 в 1. Во встрече с «Брайтоном» Мохаммед убрал Эступиньяна. Конечно, это свидетельствует о великолепной командной игре, но и не отрицает того факта, что обходить противников форварду становится все сложнее.

И третье – персональная опека. Очевидно, в текущей форме Мо почти ни одна команда АПЛ не рискнет оставлять Салаха 1 на 1 с защитником. Обычно, один игрок вингера встречает, другой страхует. И да, мало кто располагает таким игроком, как Нуну Мендеш из ПСЖ, способным в одиночку «съесть» лучшего бомбардира Премьер-лиги. Тем не менее, подобные случаи случаются. Далеко за примером идти не нужно. Ливерпудлианское дерби 2 апреля 2025 года. Виталий Миколенко полностью исключил египтянина из игры. Мохаммед получил худшую оценку от whoscored.com среди всех футболистов, выходивших в старте, – 6,2. Украинец в то же время – вторую лучшую в «Эвертоне» (7,0).

Уйти через год

Из всего этого можно сделать вывод, что даже праймовый Салах в своем наилучшем сезоне не выглядит безупречным. Ключи к противодействию вингеру есть, и соперники иногда их подбирали. Опять-таки, учитывая, что это, пожалуй, был пик игрока, есть большая вероятность, что больше такого перформанса от «Фараона» мы не увидим и, как говорили выше, «скаузерам» уже стоит искать ему потенциальную равноценную замену.

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Почему же клуб в конце концов сделал все возможное, чтобы сохранить Мо? На самом деле причин немало. Очевидно, «красные» очень сильно уговаривали остаться, да и сам египтянин не сказать, что хотел покидать «Энфилд». «Ливерпуль» прекрасно понимал неспособность в моменте найти равноценную замену главной звезде и невозможность сделать за несколько месяцев второго Салаха или Мане из любого другого вингера, кого бы они ни подписали.

И еще один фактор, о котором не так много говорят, – успешная продажа. Полный бред для любой команды – отпускать футболиста бесплатно после его лучшего сезона в карьере. Даже если качество игры Мохаммеда упадет уже в следующей кампании, он все равно будет приносить пользу, забивать голы, отдавать ассисты и будет ценным трансферным активом. По меньшей мере год «Ливерпуль» еще сможет рассчитывать на хорошие перформансы Салаха и постепенно готовить ему смену. Если последнее получится, для клуба было бы, вероятно, лучшим вариантом продать египтянина летом 2026 года в условную Саудовскую Аравию. И это бы была шикарная сделка для всех сторон. «Мерсисайдцы» могли бы получить примерно 30–50 миллионов евро за футболиста, который прошел свой пик и отдал команде лучшие годы. К тому же замена ему уже готова. В то же время Мо покинул бы АПЛ под бурные аплодисменты, помог команде заработать на собственном трансфере и разгрузил бы зарплатную ведомость. Уже не говоря о том, что в «Ливерпуле» он выиграл все, что можно. Далее Салах отправился бы на Ближний Восток, где от него публика точно сошла бы с ума и обожала бы не меньше Криштиану Роналду.

Таким образом, «мерсисайдцы» за год до окончания контракта уже не молодой звезды выручили бы хорошие деньги на покупку нового футболиста, а «Фараон» уехал бы на Ближний Восток зарабатывать на безбедную старость в более близкой к нему культуре, чем европейская. Саудиты, с большой долей вероятности, благодаря продаже футболок Салаха и билетов на матчи с его участием сумели бы отбить немалую часть его трансфера. Думается, довольны были бы все.

Игорь ЯВКИН