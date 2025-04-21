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Кубок Нидерландов
АЗ Алкмаар
21.04.2025 19:00 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Гоу Эхед Иглс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
21 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 21 апреля 2025, 22:42
2071
0

Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти

Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар и получил прямую путевку в основу Лиги Европы

21 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 21 апреля 2025, 22:42
2071
0
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля в Роттердаме состоялся финальный матч Кубка Нидерландов.

Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар (1:1, пен. 4:2) и впервые в истории стал победителем Кубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При этом АЗ Алкмаар долгое время вел счет, но соперники сравняли счет на 90+9 минуте!

Драматичный финал завершился сенсацией в серии пенальти (пен. 4:2).

Клуб Гоу Эхед Иглз получил прямую путевку в основной раунд Лиги Европы 2025/26.

Интересно, что Гоу Эхед Иглз занимает 7-е место в чемпионате Нидерландов, АЗ Алкмаар находится на 6-й позиции.

Лидеры по количеству полученных трофеев Кубка Нидерландов: Аякс (20), Фейенорд (14), ПСВ (11), АЗ Алкмаар (4).

Кубок Нидерландов 2024/25

Финал. Роттердам, 21 апреля

АЗ Алкмаар – Гоу Эхед Иглз – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Пэрротт, 54 (пен) – Дейл, 90+9 (пен)

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Кубок Нидерландов по футболу Гоу Эхед Иглс АЗ Алкмаар серия пенальти выбор редакции Трой Пэрротт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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