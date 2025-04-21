Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар и получил прямую путевку в основу Лиги Европы
Вечером 21 апреля в Роттердаме состоялся финальный матч Кубка Нидерландов.
Гоу Эхед Иглз переиграл АЗ Алкмаар (1:1, пен. 4:2) и впервые в истории стал победителем Кубка.
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При этом АЗ Алкмаар долгое время вел счет, но соперники сравняли счет на 90+9 минуте!
Драматичный финал завершился сенсацией в серии пенальти (пен. 4:2).
Клуб Гоу Эхед Иглз получил прямую путевку в основной раунд Лиги Европы 2025/26.
Интересно, что Гоу Эхед Иглз занимает 7-е место в чемпионате Нидерландов, АЗ Алкмаар находится на 6-й позиции.
Лидеры по количеству полученных трофеев Кубка Нидерландов: Аякс (20), Фейенорд (14), ПСВ (11), АЗ Алкмаар (4).
Кубок Нидерландов 2024/25
Финал. Роттердам, 21 апреля
АЗ Алкмаар – Гоу Эхед Иглз – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Пэрротт, 54 (пен) – Дейл, 90+9 (пен)
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