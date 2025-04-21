Свитолина выиграла трофей, ассист Зинченко, Моуриньо хочет видеть Мудрика
Главные новости за 20 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 апреля.
1. Пасхальная таблица УПЛ после 25-го тура. Динамо, Александрия, Шахтер
Киевская команда уверенно лидирует, Александрия отстает на 6 очков
2A. Второй тайм оказался лучше первого. Верес победил Черноморец
Подопечные Олега Шандрука одержали волевую победу над «моряками»
2B. Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью
Поединок завершился без голов
2C. Угрожающая стабильность. Заря в меньшинстве получила разгром и от Кривбасса
Команда Бартуловича стала жертвой раннего удаления своего игрока
3A. Зинченко отдал ассист! Арсенал с украинцем разгромил Ипсвич
Клуб из Лондона забил четыре безответных мяча
3B. Один шаг до титула. Ливерпуль с голом Трента отправил Лестер в Чемпионшип
Вечером 20 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги
4A. Победный супергол Вальверде! Реал взял три очка в игре с Атлетиком Бильбао
Мадридский гранд забил на 90+3 минуте
4B. Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Украинец может оказаться в турецком Фенербахче у Жозе Моуриньо
5. ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир разгромной победой
Украинская команда забросила 7 шайб в ворота Венгрии
6A. Таисия Онофрийчук взяла серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Баку
Украинская гимнастка уступила только сопернице из Италии
6B. Еще 4 медали взяла Онофрийчук на этапе КМ по художественной гимнастике
Украинские грации отлично выступила на соревнованиях в Баку
7. Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
В решающем поединке в Руане Элина в двух сетах переиграла Ольгу Данилович
8A. Гвоздик вернулся после Бенавидеса. Возможно, теперь сменит категорию
Первая проба себя в крузервейте Александру удалась
8B. Победа и новый лидер общего зачета. Пиастри выиграл гонку Формулы-1
Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии и стал лидером общего зачета
9A. Чемпион мира вылетел в первом раунде! Крусибл шокирован поражением Уилсона
Чемпионат мира по снукеру начался в английском Шеффилде со стадии 1/16 финала
9B. Гуру китайцев удивил Крусибл. Сяо Годун вышел в 1/8 финала ЧМ по снукеру
36-летний Сяо выиграл лишь второй матч в Крусибле в своей снукерной карьере
9C. Не видел даже табло. 50-летний Марк Уильямс с трудом прошел юного китайца
Трехкратный чемпион мира по снукеру имеет проблемы со зрением
10. Игорь Харатин в Вересе: от скандального новичка до того, кто делает разницу
Руководство ровенского клуба снова угадало с трансфером
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