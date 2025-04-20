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Чемпионат Англии
Лестер
20.04.2025 18:30 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Англия
20 апреля 2025, 20:26 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:46
682
2

Один шаг до титула. Ливерпуль с голом Трента отправил Лестер в Чемпионшип

Вечером 20 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

20 апреля 2025, 20:26 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:46
682
2
Один шаг до титула. Ливерпуль с голом Трента отправил Лестер в Чемпионшип
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля в 18:30 состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:1) на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль вышел вперед на 76-й минуте, гол забил Трент Александер-Арнольд. И этот гол оказался единственным в матче

В итоге Лестер вылетел из АПЛ, а Ливерпуль набрал 79 очков и очень близок к чемпионству.

Перевес красных над Арсеналом (66) составляет 13 очков за 5 туров до конца. Команде Арне Слота нужно одержать еще одну победу.

АПЛ. 33-й тур, 20 апреля

Лестер – Ливерпуль – 0:1

Гол: Трент Александер-Арнольд, 76

Лестер: Хермансен, Томас, Коуди, Фас, Рикарду Перейра (Джастин, 83), Сумаре, Ндиди (Скипп, 83), Мавидиди (Монга, 85), Эль-Ханнус, Декордова-Рид (Буонанотте, 61), Варди (Дака, 62)

Ливерпуль: Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Конате, Брэдли (Александер-Арнольд, 71), Макаллистер, Гравенберх, Гакпо (Диогу Жота, 60), Собослай (Эллиот, 71), Салах, Диас (Джонс, 90+4)

Предупреждения: Ндиди, 70 – Брэдли, 65, Александер-Арнольд, 77

Фотогалерея

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер видео голов и обзор Трент Александер-Арнольд Лестер - Ливерпуль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Дивлюсь матч Ліверпуля і слухаю інтерв'ю Біловара на УПЛ. ТВ
Красава, дуже приємно що в нас такі футболісти в Динамо
Хай щастить їм 
Молодці
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Mark4854590
Трент Александер-Арнольд непогано так повернувся після травми. А чемпіонство від Ліверпуля нікуди не втече
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