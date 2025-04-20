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Чемпионат Англии
Лестер
20.04.2025 18:30 – перерыв 0 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:04
637
2

Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля в 18:30 матч 33-го тура Английской Премьер-лиги

20 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:04
637
2
Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Лестер

20 апреля в 18:30 проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» принимает «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лестер практически вылетел из АПЛ, а Ливерпуль лидирует и очень близок к чемпионству.

Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Лестер – Ливерпуль
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Ливерпуль смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Салах!!
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