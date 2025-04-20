20 апреля в 18:30 проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» принимает «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лестер практически вылетел из АПЛ, а Ливерпуль лидирует и очень близок к чемпионству.

Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

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