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20.04.2025 18:30 - : -
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Англия
19 апреля 2025, 09:54 |
79
0

Лестер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 20 апреля в 18:30 по Киеву

19 апреля 2025, 09:54 |
79
0
Лестер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Лестер» – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лестер

В предыдущем туре АПЛ «Лестер» на выезде сыграл вничью 2:2 с «Брайтоном». «Лестеру» наконец-то удалось прервать серию поражений, которая продолжалась восемь матчей подряд. При этом в этих восьми матчах «Лестер» не забивал, пропустив 21 мяч. Ничья с «Брайтоном» уже не спасет плачевную ситуацию. «Лестер» с 18 очками в активе идет на 19 месте. От спасительного 17 места команду отделяет 17 балов. И если «Лестер» проиграет «Ливерпулю», то официально попрощается с АПЛ.

Ливерпуль

После побед над «Ньюкаслом» (2:0), «Саутгемптоном» (3:1) и «Эвертоном» (1:0), «Ливерпуль» довольно неожиданно проиграл «Фулхэму» (2:3). В предыдущем туре команда Арне Слота не без проблем обыграла «Вест Хэм» (2:1). «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице и совсем скоро сможет стать недосягаемым для соперников. «Арсенал» помогает конкуренту, сыграв вничью два последних матча. Перед началом 33-го тура «Ливерпуль» опережал «канониров» на 13 очков.

Личные встречи

В поединке первого круга «Ливерпуль» победил со счетом 3:1. В последний раз «Лестер» выигрывал у «Ливерпуля» в феврале 2021 года.

«Лестер» – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Лестер» забивает в среднем по 0,69 гола за игру. Средняя результативность «Ливерпуля» в гостях составляет 2,5 гола за матч.

Возможные составы

  • «Лестер»: Хермансен, Томас, Джастин, Коуди, Околи, Сумаре, Ндиди, Макатир, Эль-Ханнус, Мавидиди, Варди.
  • «Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Брэдли, ван Дейк, Конате, Макаллистер, Гравенберх, Джонс, Диас, Салах, Жота.

Прогноз

Результативная ничья «Лестера» в предыдущем туре скорее была исключением из правил. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Лестер
20 апреля 2025 -
18:30
Ливерпуль
Забьет только одна команда 1,76 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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