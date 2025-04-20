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Чемпионат Англии
Лестер
20.04.2025 18:30 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Англия
20 апреля 2025, 21:55 | Обновлено 20 апреля 2025, 21:56
686
0

Лестер – Ливерпуль – 0:1. Как забил Трент. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

20 апреля 2025, 21:55 | Обновлено 20 апреля 2025, 21:56
686
0
Лестер – Ливерпуль – 0:1. Как забил Трент. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля в 18:30 состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:1) на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль вышел вперед на 76-й минуте, гол забил Трент Александер-Арнольд. И этот гол оказался единственным в матче

В итоге Лестер вылетел из АПЛ, а Ливерпуль набрал 79 очков и очень близок к чемпионству.

Перевес красных над Арсеналом (66) составляет 13 очков за 5 туров до конца. Команде Арне Слота нужно одержать еще одну победу.

АПЛ. 33-й тур, 20 апреля

Лестер – Ливерпуль – 0:1

Гол: Трент Александер-Арнольд, 76

Видео гола и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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