Лестер – Ливерпуль – 0:1. Как забил Трент. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
20 апреля в 18:30 состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:1) на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
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Ливерпуль вышел вперед на 76-й минуте, гол забил Трент Александер-Арнольд. И этот гол оказался единственным в матче
В итоге Лестер вылетел из АПЛ, а Ливерпуль набрал 79 очков и очень близок к чемпионству.
Перевес красных над Арсеналом (66) составляет 13 очков за 5 туров до конца. Команде Арне Слота нужно одержать еще одну победу.
АПЛ. 33-й тур, 20 апреля
Лестер – Ливерпуль – 0:1
Гол: Трент Александер-Арнольд, 76
Видео гола и обзор матча
События матча
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