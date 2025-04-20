Лестер – Ливерпуль – 0:1. Как забил Трент. Видео гола и обзор матча

20 апреля в 18:30 состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:1) на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль вышел вперед на 76-й минуте, гол забил Трент Александер-Арнольд. И этот гол оказался единственным в матче

В итоге Лестер вылетел из АПЛ, а Ливерпуль набрал 79 очков и очень близок к чемпионству.

Перевес красных над Арсеналом (66) составляет 13 очков за 5 туров до конца. Команде Арне Слота нужно одержать еще одну победу.

АПЛ. 33-й тур, 20 апреля

Лестер – Ливерпуль – 0:1

Гол: Трент Александер-Арнольд, 76

Видео гола и обзор матча