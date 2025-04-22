Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне СЛОТ: «Лучшие игроки создают большие моменты, и Трент это доказал»
Чемпионат Англии
Лестер
20.04.2025 18:30 – FT 0 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 22 апреля 2025, 04:17
28
0

Арне СЛОТ: «Лучшие игроки создают большие моменты, и Трент это доказал»

Главный тренер Ливерпуля дал пресс-конференцию после победы над Лестером

22 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 22 апреля 2025, 04:17
28
0
Арне СЛОТ: «Лучшие игроки создают большие моменты, и Трент это доказал»
ФК Ливерпуль. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот дал пресс-конференцию после победы над Лестером (2:1) в матче 33-го тура АПЛ:

«Мы приближаемся к титулу, но работа еще не завершена. Важные моменты впереди, и мы сосредоточены на следующем матче.

Влияние Александера-Арнольда после выхода на замену? Не думаю, что я заслуживаю похвалы за это, потому что каждый тренер, зная, что Конор Бредли не может играть 90 минут, выпустил бы Трента. Здесь нужно отдать должное Тренту, он очень тяжело работал в течение пяти с половиной недель, включая медицинский персонал, который поддерживал его. Именно поэтому мы смогли использовать его на 20 минут, хотя я был вынужден оставить его на 27 из-за 7 минут добавленного времени.

Что этот момент значил для Трента? Это не только для него было важно, это большое значение для всех, кто любит Ливерпуль. Лучшие игроки любят иметь большие моменты в своей карьере. Трент, как и другие великие игроки, делает это, когда это наиболее необходимо. Он сделал это сегодня, и это большой момент.

Мы доминировали, что и можно было ожидать в матче с Лестером. Но я также хочу отдать должное Руду ван Нистелрою, они пытаются играть в лучший способ, и сегодня я видел несколько очень хороших моментов с их стороны. Мы создали много шансов, но не реализовали их. Это первый раз, когда у нас было столько больших моментов и мы не забили.

Болельщики были фантастическими. Единственное, что они хотят – это выиграть титул. После одного чемпионства за 35 лет, когда они не могли быть присутствующими, это будет особенный момент для них. С нетерпением жду следующей недели, потому что я уверен, что Арсенал, как команда класса, сможет выиграть, но мы, вероятно, должны сделать это сами, и первый шанс – на следующей неделе против Тоттенхема.

Стратегия Ливерпуля в атаке через угловые? Мы планировали иметь инсвингеров с самого начала, но игроки имеют свободу выбора, если они считают, что аутсвингеры – это лучший вариант. Мы очень много тренируемся, постоянно работаем над деталями, и я считаю, что это нормально, когда тренерский состав работает с командой всего несколько месяцев, и первые результаты могут быть не такими мгновенными.

Не думаю, что нам нужно было прессинговать больше, потому что вратарь преимущественно выбивал мяч долго. Мы прессингуем так, чтобы тот, кто ближе всего к мячу, должен прессинговать. Это может выглядеть как 4–2–4, но мы просто пытаемся набрать ритм. Иногда это сложно, потому что команды затягивают игру, но мы должны работать над тем, чтобы держать мяч дольше.

На чем сосредоточены игроки? Я еще не переживал это здесь, но знаю из моего опыта в Фейеноорде, что есть много шума вокруг, но на тренировочной площадке мы сосредотачиваемся на следующих тренировках. У нас запланированы несколько дней отдыха, и мы ожидаем, что парни вернутся с полным фокусом на подготовку к Тоттенхему.

О будущем Трента Александера-Арнольда? Заголовки должны быть о его голе, а не о контракте. Сказать, что он не предан клубу – это было бы абсурдно. Он очень тяжело работал, чтобы вернуться и забить такой важный гол. Я думаю, никто не может сомневаться в его преданности клубу. Но сейчас главное – его гол».

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
По теме:
У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену
Ни слова об отставке. Главный тренер Тоттенхэма объяснил еще одно поражение
Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Трент Александер-Арнольд Лестер - Ливерпуль Арне Слот пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
Теннис | 21 апреля 2025, 19:45 4
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко

Алена забрала заслуженные трофей и машину, а Арина «и так может себе позволить»

Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Бокс | 21 апреля 2025, 03:26 2
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца

Баходир Жалолов хочет провести бой с украинским чемпионом

ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
Футбол | 22.04.2025, 02:15
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Футбол | 21.04.2025, 08:49
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Бокс | 21.04.2025, 04:40
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 40
Бокс
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 45
Футбол
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 3
Снукер
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 10
Футбол
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем