Арне СЛОТ: «Лучшие игроки создают большие моменты, и Трент это доказал»

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот дал пресс-конференцию после победы над Лестером (2:1) в матче 33-го тура АПЛ:

«Мы приближаемся к титулу, но работа еще не завершена. Важные моменты впереди, и мы сосредоточены на следующем матче.

Влияние Александера-Арнольда после выхода на замену? Не думаю, что я заслуживаю похвалы за это, потому что каждый тренер, зная, что Конор Бредли не может играть 90 минут, выпустил бы Трента. Здесь нужно отдать должное Тренту, он очень тяжело работал в течение пяти с половиной недель, включая медицинский персонал, который поддерживал его. Именно поэтому мы смогли использовать его на 20 минут, хотя я был вынужден оставить его на 27 из-за 7 минут добавленного времени.

Что этот момент значил для Трента? Это не только для него было важно, это большое значение для всех, кто любит Ливерпуль. Лучшие игроки любят иметь большие моменты в своей карьере. Трент, как и другие великие игроки, делает это, когда это наиболее необходимо. Он сделал это сегодня, и это большой момент.

Мы доминировали, что и можно было ожидать в матче с Лестером. Но я также хочу отдать должное Руду ван Нистелрою, они пытаются играть в лучший способ, и сегодня я видел несколько очень хороших моментов с их стороны. Мы создали много шансов, но не реализовали их. Это первый раз, когда у нас было столько больших моментов и мы не забили.

Болельщики были фантастическими. Единственное, что они хотят – это выиграть титул. После одного чемпионства за 35 лет, когда они не могли быть присутствующими, это будет особенный момент для них. С нетерпением жду следующей недели, потому что я уверен, что Арсенал, как команда класса, сможет выиграть, но мы, вероятно, должны сделать это сами, и первый шанс – на следующей неделе против Тоттенхема.

Стратегия Ливерпуля в атаке через угловые? Мы планировали иметь инсвингеров с самого начала, но игроки имеют свободу выбора, если они считают, что аутсвингеры – это лучший вариант. Мы очень много тренируемся, постоянно работаем над деталями, и я считаю, что это нормально, когда тренерский состав работает с командой всего несколько месяцев, и первые результаты могут быть не такими мгновенными.

Не думаю, что нам нужно было прессинговать больше, потому что вратарь преимущественно выбивал мяч долго. Мы прессингуем так, чтобы тот, кто ближе всего к мячу, должен прессинговать. Это может выглядеть как 4–2–4, но мы просто пытаемся набрать ритм. Иногда это сложно, потому что команды затягивают игру, но мы должны работать над тем, чтобы держать мяч дольше.

На чем сосредоточены игроки? Я еще не переживал это здесь, но знаю из моего опыта в Фейеноорде, что есть много шума вокруг, но на тренировочной площадке мы сосредотачиваемся на следующих тренировках. У нас запланированы несколько дней отдыха, и мы ожидаем, что парни вернутся с полным фокусом на подготовку к Тоттенхему.

О будущем Трента Александера-Арнольда? Заголовки должны быть о его голе, а не о контракте. Сказать, что он не предан клубу – это было бы абсурдно. Он очень тяжело работал, чтобы вернуться и забить такой важный гол. Я думаю, никто не может сомневаться в его преданности клубу. Но сейчас главное – его гол».