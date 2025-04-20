Англия20 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:17
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Аутсайдер против лидера АПЛ. Лестер и Ливерпуль назвали стартовые составы
20 апреля в 18:30 пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги
20 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:17
176
0
20 апреля в 18:30 проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лестер» принимает «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лестер практически вылетел из АПЛ, а Ливерпуль лидирует и очень близок к чемпионству
Лестер и Ливерпуль назвали стартовые составы на матч АПЛ
Your #LEILIV squad 🦊 pic.twitter.com/ZuHTpxr2SE— Leicester City (@LCFC) April 20, 2025
Team news is in! 📋🔴 #LEILIV— Liverpool FC (@LFC) April 20, 2025
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