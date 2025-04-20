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Англия
20 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:17
176
0

Аутсайдер против лидера АПЛ. Лестер и Ливерпуль назвали стартовые составы

20 апреля в 18:30 пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги

20 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:17
176
0
Аутсайдер против лидера АПЛ. Лестер и Ливерпуль назвали стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля в 18:30 проходит матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» принимает «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лестер практически вылетел из АПЛ, а Ливерпуль лидирует и очень близок к чемпионству

Лестер и Ливерпуль назвали стартовые составы на матч АПЛ

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Ливерпуль стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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