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  4. Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Англия
20 апреля 2025, 12:07 |
2490
1

Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика

Украинец может оказаться в Турции

20 апреля 2025, 12:07 |
2490
1
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает Fanatik.

По информации источника, в подписании 24-летнего игрока заинтересован главный тренер стамбульского клуба – легендарный португалец Жозе Моуриньо.

Представители «Фенербахче» уже начали переговоры с «Челси» относительно Мудрика. Турецкий клуб также интересуется и несколькими другими игроками «синих», но украинец является одной из приоритетных целей.

Сообщалось, что «Челси» внес изменения в контракт Мудрика.

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Михаил Мудрик Жозе Моуриньо Челси Фенербахче трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Saar
Зараз буде алегорія: ти отримав права на водіння. У тебе є гроші купити нове авто, наприклад, за 20 тис дол., сусід говорить, що продасть тобі за ці гроші таку ж машину, але вона без двигуна. 
Скажіть, нах, купувати у сусіда машину!????
Мудрик-це сусідова машина.
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