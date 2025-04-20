Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает Fanatik.

По информации источника, в подписании 24-летнего игрока заинтересован главный тренер стамбульского клуба – легендарный португалец Жозе Моуриньо.

Представители «Фенербахче» уже начали переговоры с «Челси» относительно Мудрика. Турецкий клуб также интересуется и несколькими другими игроками «синих», но украинец является одной из приоритетных целей.

Сообщалось, что «Челси» внес изменения в контракт Мудрика.