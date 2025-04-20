Игорь Харатин в Вересе: от скандального новичка до того, кто делает разницу

Сезон-2024/25 центральный полузащитник Игорь Харатин вновь встречал как футболист одной из команд отечественной Премьер-лиги. Украину хавбек покинул еще в январе 2019-го, когда был продан «Зарей» за 600 тысяч евро в венгерский «Ференцварош». Далее последовали выступления за варшавскую «Легию» и словацкий клуб «Дунайска Стреда», прежде чем Игорь осознал, что для его карьеры будет все-таки лучше вернуться на родину.

Готовность «приютить» у себя Харатина летом 2024-го проявил «Колос». Ковалевцы воспользовались тем фактом, что хавбек получил статус свободного агента и достаточно быстро договорились о переходе полузащитника, предоставив тому возможность пройти полноценные тренировочные сборы с новой командой в преддверии начала нового сезона. Казалось, что Харатин станет одним из ключевых футболистов «Колоса», но по факту Игорь сыграл за коллектив из Киевской области только 3 матча в УПЛ, а затем был сослан в дубль, фактически оказавшись абсолютно неинтересным тренерскому штабу во главе с Александром Поздеевым.

Утаить от общественности причины столь резонансных действий в отношении экс-футболиста сборной Украины (на счету Харатина 4 матча за «сине-желтых») надолго «Колосу» не удалось. Сперва в прессе появилось весьма скромное пояснение, что ссылка в дубль является наказанием для Харатина за его ссору с тренерским штабом, а уже чуть позже инсайдеры проинформировали всех о том, что Игорь якобы оказался своего рода зачинщиком потенциального сговора первой команды «Колоса» против Поздеева, результатом которого, очевидно, должна была стать смена главного тренера. Однако особой поддержки Харатин не получил, из-за чего и проиграл эту, если так можно выразиться, партию, попутно оставшись без большого футбола на несколько месяцев.

Вернуться в дело Харатину удалось уже в начале 2025-го. Тогда Игорь сперва согласовал расторжение контракта с «Колосом», а затем – оформил полноценный трудовой договор с «Вересом» со сроком действия в два с половиной года.

После абсолютно неприглядной, если не сказать скандальной, ситуации в «Колосе», многие болельщики, эксперты и обозреватели восприняли переход Харатина в «Верес» как существенный риск для ровенчан. Мало того, что клуб, бюджет которого является одним из наименьших в УПЛ, договорился с экс-хавбеком сборной страны, который априори не готов играть за «тарелку борща и горстку вареников», определенно рискуя экономически, так еще и в коллектив пришел тот, кто на предыдущем месте работы фактически получил «волчий билет» за неспособность сработаться с прямым руководителем.

Но старт весенней части сезона в УПЛ показал, что все опасения подобного рода не стоили и ломаного гроша. Харатин не только быстро влился в новый коллектив, но и стал для него одним из лидеров, если не сказать краеугольным камнем, от которого напрямую зависит результат.

Если в 17 турах до зимней паузы «Верес» добыл в УПЛ-2024/25 только 4 победы, то по весне в активе ровенских «волков» уже столько же «викторий», но лишь в 7 поединках. И анализ действий Харатина показывает, что роль этого полузащитника в итоговом результате «Вереса» весьма и весьма значительна. По факту, Игорь в этот период неудачно провел только один-единственный поединок – против «Шахтера», который завершился поражением ровенчан со счетом 0:3. В этой игре хавбек «Вереса» впервые показал общую эффективность работы на поле на уровне ниже 60%, а еще – не продемонстрировал реального стремления к борьбе, вчистую провалив статистику единоборств.

Собственно, игра против «Шахтера» оказалась пока единственной в текущем сезоне УПЛ, когда тренерский штаб «Вереса» заменил Игоря по ходу поединка. Во всех остальных шести матчах, четыре из которых «волки» выиграли, Харатин отыграл от свистка до свистка. Более того, даже в играх, где ровенчане теряли очки (0:2 – от «Левого Берега» и 0:0 – с «Ингульцом») хавбек выглядел очень достойно. Например, против «аистов» он выполнил впечатляющее количество работы на поле (103 ТТД), а в дуэли с «казаками», пусть и провалил борьбу за мяч, зато в целом неплохо работал в игре через пас.

Также по весне Харатин в 7 матчах уже отличился 4 результативными действиями (3 голами и 1 ассистом). Один из этих мячей, пускай он и был забит с 11-метровой отметки, надолго запомнится болельщикам УПЛ, так как его Игорь провел в ворота своей экс-команды – «Колоса», вырвав для «Вереса» победу в самой концовке. Многие блогеры на YouTube, равно как и болельщики в комментариях, потом еще долго обсуждали публичное выяснение отношений между Харатиным и Поздеевым, который активно пытался узнать у хавбека, почему тот, с его точки зрения, проявил неуважение к нему лично и к своему экс-клубу.

Но если сфокусироваться не на околофутбольных вещах, а непосредственно на игровых фактах и статистике, то становится очевидным, что Харатин в понимании широкой публики очень быстро превратился в «Вересе» из скандального новичка в того, кто делает на поле разницу. Дошло даже до того, что главный тренер «волков» Олег Шандрук публично заговорил о заслуженности возвращения Харатина в национальную сборную страны, подметив тот факт, что Сергей Ребров прекрасно знаком с возможностями Игоря по прежней совместной работе в «Ференцвароше».

Впрочем, сейчас мы не будем вмешиваться в вопросы комплектования национальной команды Украины, которые являются исключительной прерогативой Сергея Реброва, а сфокусируемся на еще нескольких фактах, доказывающих, насколько важной фигурой для «Вереса» и его последних успехов успел стать Харатин.

Ключевое, о чем стоит говорить: Харатин – это не типичный ограниченный опорник, задачей которого является отбор мяча и передача на ближнего. Собственно, Игорь никогда таким и не был, но в «Вересе» у Шандрука он еще больше раскрылся как своего рода глубинный плеймейкер. Партнеры по команде очень быстро поняли, насколько Харатин хорошо умеет «дирижировать» игрой через пас, в основном раздавая передачи по флангам с правильным таймингом, что теперь во многих ситуациях буквально ищут Игоря, чтобы поскорее отдать тому мяч для дальнейших решений.

Показательный эпизод произошел в первом тайме все того же матча с «Колосом», когда Харатин грамотно открылся под передачу от защитника «Вереса» Семена Вовченко, а затем на него одномоментно бросились прессинговать сразу два футболиста ковалевцев, прекрасно знакомых с реальными возможностями Игоря. Впрочем, подобное действие лишь оставило обороняющуюся команду в дураках, ибо Харатин не стал забирать мяч под контроль, а передачей в касание нашел Валерия Кучерова, перед которым была огромная свободная зона, чтобы создать опасный момент у ворот «Колоса», но…



Эпизод № 1. Харатин грамотно открывается под передачу Вовченко…



Эпизод № 2. Сразу после того, как пас от Вовченко на Харатина последовал, прессинговать Игоря с двух сторон бросаются два футболиста «Колоса», но…



Эпизод № 3. Не обрабатывая мяч, передачей в касание, Харатин отыгрывает обоих соперников, выполнив блестящую передачу на Кучерова, перед которым – свободная зона и огромное пространство для маневра…



Эпизод № 4. Кучеров действует не настолько тонко, как Харатин, предпочитая просто нанести удар по воротам, который выдался недостаточно сильным и стал легкой добычей для вратаря «Колоса»

Об откровенно недооцененных диспетчерских качествах Харатина говорит и другая статистика сезона в УПЛ. Прямо сейчас 30-летний хавбек «Вереса» является третьим в лиге по среднематчевому показателю (в пересчете на 90 минут игрового времени) предголевых передач. Он у Харатина равен 0,21. Это лучше, чем у многомиллионного легионера «Шахтера» Педриньо (0,2), немало распиаренного в последнее время «мозгового центра» «Динамо» Александра Пихаленка (0,14), а также таких футболистов как Илья Квасница (0,17), Алексей Гуцуляк (0,13), Борис Крушинский (0,11), Александр Назаренко (0,1) и Виталий Буяльский (0,1). Лучшие показатели, чем Харатин, по предголевым передачам за 90 минут ныне имеют только Николай Шапаренко из «Динамо» (0,25) и Сергей Мякушко из «Ворсклы» (0,24).

Но даже эта статистика говорит об одном: для того, чтобы как можно чаще пребывать на виду, в современном футболе игроку нужно забивать, забивать и забивать. Именно поэтому престижная премия «Золотой мяч» в последнее время вручается исключительно футболистам атаки. Потому что они делают зрелище, оформляют результат на табло и забивают мячи, находясь на виду у публики и попадая в объектив фото- и видеокамер в качестве главных действующих лиц. Такие исполнители как Харатин, который привык все же к «ролям второго плана», способны конкурировать с атакующими игроками в плане получения общего признания исключительно в периоды удачных результатов для своих команд, в которых они играют ключевую роль не только своими ТТД и предголевыми передачами, но и непосредственно забитыми мячами. Но когда такие моменты все же наступают и пазл чудесным образом складывается в единое целое, согласитесь, что было бы крайне несправедливо об этом не говорить…