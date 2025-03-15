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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 02:23 | Обновлено 15 марта 2025, 03:16
28
0

Шандрук назвал трех игроков Вереса, которые могут сыграть в сборной Украины

Коуч назвал таких футболистов: Николай Гайдучик, Игорь Харатин, Дмитрий Годя

15 марта 2025, 02:23 | Обновлено 15 марта 2025, 03:16
28
0
Шандрук назвал трех игроков Вереса, которые могут сыграть в сборной Украины
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер Вереса Олег Шандрук назвал троих игроков команды, которые могут сыграть за сборную Украины.

– Кто из игроков Вереса, по вашему мнению, мог бы постучаться в дверь национальной сборной Украины?

– Я надеюсь, что продолжит прогрессировать Гайдучик. Положительно настроен и в отношении Харатина. Он сейчас максимально мотивирован. У него есть необходимый опыт. Тем более, в свой лучший период Игорь работал с Сергеем Ребровым. У нас есть Годя молодой, у которого есть перспектива. Ему еще над чем, конечно, нужно работать. Но это талантливый мальчик. В национальной сборной собраны действительно очень квалифицированные исполнители. Нам следует хорошо поработать, чтобы я назвал больше фамилий.

– А как вы резюмируете 5:1 с Полесьем?

– Здесь два фактора. В первую очередь – наша игра, мы продемонстрировали при собственных болельщиках хороший футбол. Во-вторых, Верес не очень удачно сыграл перед этим против Левого Берега. Теперь случился неудачный день для Полесья. Есть такие дни, есть такие игры, где-то происходит недонастрой. Вот это и вылилось в столь итоговый результат.

– После какого гола у вас появилась уверенность, что победу уже не отпустите?

– Наверное, третий гол, забитый Дахновским, стал ключевым. Так как начало второго тайма оказалось нервным, нас немного прижали у собственных ворот, гости выполнили 5–6 стандартов подряд. Но мы перетерпели и забили вот этот ключевой гол, психологически повлиявший на обе команды. На нас – положительно, а на Полесье – отрицательно. После этого гола я получал удовольствие от собственной команды, как они бежали в атаку. На это можно было смотреть вечно.

– Тренеры не любят выделять отдельных игроков – побеждает и проигрывает команда. Но все-таки Руслан Степанюк, опытный форвард Вереса, своим дублем задал тон и настроение всему матчу, не правда ли?

– Это правда. Это был тот Руслан, которого все хотят видеть, особенно он сам. Я и вся команда очень рады его. Плюс – я хотел бы отметить всю линию атаки. Практически все совершили результативные действия. Для нас это было очень важно, ведь мало создали в матче с Левым Берегом, против Колоса тоже состоялась не самая выразительная, хоть и победная игра. А тут – прорвало. Даже забил защитник Шевченко, поэтому могу с этим поздравить. Он у нас всегда активен, ищет свой момент, любит забивать. Я рад его.

– С Полесьем скоро играть и в Кубке Украины. Будет гораздо сложнее?

– Это однозначно. Во всяком случае, после первого матча, тем более сейчас пауза, соперники будут готовиться друг к другу более подробно. Поединок будет не менее интересен.

– Во вторник состоялось еще три поединка. Что вас удивило больше – ничья Динамо или Шахтера?

– Меня они удивляют уже второй тур подряд. В первую очередь удивляет Шахтер. Потому что, зная результат своего соперника, горняки не могут сократить расстояние. Как будто создают моменты, но есть проблема с реализацией, поэтому не удается выигрывать ключевые поединки. Сейчас уже, пожалуй, действительно – Динамо ближе к чемпионству.

– Пушич очевидно тоже так считает, потому что заявил, что отказывается от чемпионской борьбы

– Возможно, это немного игра слов, а Пушич таким образом пытается повлиять на игроков и команду Динамо. Чтобы киевляне снова потеряли очки. Но действительно – слишком многое потерял Шахтер, чтобы догнать Динамо.

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Олег Шандрук Верес Ровно сборная Украины по футболу Николай Гайдучик Игорь Харатин Дмитрий Годя
Николай Степанов Источник: Футбол 24
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