Шахтер подписал Арройо, Магуайр принес победу МЮ, Котовский взял серебро

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 февраля.

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника

Диего Арройо подписал контракт с донецким клубом

Кто забил на 90+3-й? Ман Юнайтед с камбеком выбил Лестер из Кубка Англии

Гарри Магуайр принес красным дьяволам победу со счетом 2:1 в 1/16 финала

Первый гол Хвичи и невероятный Дембеле. ПСЖ разбил Монако на Парк де Пренс

Матч 21-го тура Лиги 1 завершился со счетом 4:1 в пользу парижан

ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с АЗ Алкмаар

Богдан Будко ранее выступал за молодежную команду U-19

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом

Назар Волошин подписал новое соглашение на 3.5 года

Ман Сити vs Челси. Итоги жеребьевки 1/4 финала женской Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась традиционная процедура

Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций

Английский клуб рассчитывает на украинского полузащитника

Стародубцева не сумела выйти в финал квалификации в Дохе, продлив лузстрик

Юлия на старте отбора к соревнованиям WTA 1000 в Катаре уступила Лауре Зигемунд

Чисора выходит на сложный бой против Валлина. Однако результат не важен

Дерек давно бьется только потому, что хочет этого

Лыжный акробат Котовский взял серебро на этапе Кубка мира по фристайлу

Для Украины это первая медаль в текущем сезоне КМ в лыжной акробатике

Украинский шпажист стал бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию

Владимир Станкевич в Хайденхайме выиграл 4 поединка, но уступил в полуфинале

Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу

Об известных футболистах, тренирующих в малоизвестной местности

Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу

Команде из Петрово будет непросто сохранить прописку в элите