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08 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 08 февраля 2025, 11:15
179
0

Шахтер подписал Арройо, Магуайр принес победу МЮ, Котовский взял серебро

Главные новости за 7 февраля на Sport.ua

08 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 08 февраля 2025, 11:15
179
0
Шахтер подписал Арройо, Магуайр принес победу МЮ, Котовский взял серебро
ФК Шахтер. Дарио Срна и Диего Арройо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 февраля.

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
Диего Арройо подписал контракт с донецким клубом

Кто забил на 90+3-й? Ман Юнайтед с камбеком выбил Лестер из Кубка Англии
Гарри Магуайр принес красным дьяволам победу со счетом 2:1 в 1/16 финала

Первый гол Хвичи и невероятный Дембеле. ПСЖ разбил Монако на Парк де Пренс
Матч 21-го тура Лиги 1 завершился со счетом 4:1 в пользу парижан

ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с АЗ Алкмаар
Богдан Будко ранее выступал за молодежную команду U-19

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
Назар Волошин подписал новое соглашение на 3.5 года

Ман Сити vs Челси. Итоги жеребьевки 1/4 финала женской Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась традиционная процедура

Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Английский клуб рассчитывает на украинского полузащитника

Стародубцева не сумела выйти в финал квалификации в Дохе, продлив лузстрик
Юлия на старте отбора к соревнованиям WTA 1000 в Катаре уступила Лауре Зигемунд

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Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
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Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Команде из Петрово будет непросто сохранить прописку в элите

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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