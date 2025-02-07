Кто забил на 90+3-й? Ман Юнайтед с камбеком выбил Лестер из Кубка Англии

7 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Лестер.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красных дьяволов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победный мяч на 90+3-й минуте забил центральный защитник Гарри Магуайр после передачи Бруну Фернандеша.

Подопечные Рубена Аморима вышли в следующую стадию турнира. А в 3-м раунде Ман Юнайтед выбил Арсенал в серии пенальти.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 7 февраля

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1

Голы: Зиркзе, 68, Магуайр, 90+3 – Рид, 42

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте (Каземиро, 90+4), Доргу (Гарначо, 46), Майну (Зиркзе, 64), Хейлунд, Диалло.

Лестер: Хермансен, Томас (Кулибали, 58), Околи, Фас, Джастин, Сумаре, Ндиди (Уинкс, 58), Эль-Ханнус, Айю, Декордова-Рид (Макатир, 73), Дака (Буонанотте, 81).

Предупреждение: Угарте (84).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine