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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
07.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лестер
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Англия
07 февраля 2025, 23:55 | Обновлено 08 февраля 2025, 00:20
444
5

Кто забил на 90+3-й? Ман Юнайтед с камбеком выбил Лестер из Кубка Англии

Гарри Магуайр принес красным дьяволам победу со счетом 2:1 в 1/16 финала

07 февраля 2025, 23:55 | Обновлено 08 февраля 2025, 00:20
444
5
Кто забил на 90+3-й? Ман Юнайтед с камбеком выбил Лестер из Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Лестер.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красных дьяволов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победный мяч на 90+3-й минуте забил центральный защитник Гарри Магуайр после передачи Бруну Фернандеша.

Подопечные Рубена Аморима вышли в следующую стадию турнира. А в 3-м раунде Ман Юнайтед выбил Арсенал в серии пенальти.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 7 февраля

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1

Голы: Зиркзе, 68, Магуайр, 90+3 – Рид, 42

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте (Каземиро, 90+4), Доргу (Гарначо, 46), Майну (Зиркзе, 64), Хейлунд, Диалло.

Лестер: Хермансен, Томас (Кулибали, 58), Околи, Фас, Джастин, Сумаре, Ндиди (Уинкс, 58), Эль-Ханнус, Айю, Декордова-Рид (Макатир, 73), Дака (Буонанотте, 81).

Предупреждение: Угарте (84).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Лестер Манчестер Юнайтед - Лестер Кубок Англии по футболу Джошуа Зиркзе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Tower Bridge
Надо же! Джейкоб  Гарри  вытащил МЮ со дна.)
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+1
Gargantua81
спалили мне ставочку на последней добавленной (
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+1
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T-800
спасибо оффсайдам за это
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+1
Макс Максов
Одразу мем згадується)
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0
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