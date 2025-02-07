Кто забил на 90+3-й? Ман Юнайтед с камбеком выбил Лестер из Кубка Англии
Гарри Магуайр принес красным дьяволам победу со счетом 2:1 в 1/16 финала
7 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Лестер.
Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красных дьяволов.
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Победный мяч на 90+3-й минуте забил центральный защитник Гарри Магуайр после передачи Бруну Фернандеша.
Подопечные Рубена Аморима вышли в следующую стадию турнира. А в 3-м раунде Ман Юнайтед выбил Арсенал в серии пенальти.
Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 7 февраля
Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1
Голы: Зиркзе, 68, Магуайр, 90+3 – Рид, 42
Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте (Каземиро, 90+4), Доргу (Гарначо, 46), Майну (Зиркзе, 64), Хейлунд, Диалло.
Лестер: Хермансен, Томас (Кулибали, 58), Околи, Фас, Джастин, Сумаре, Ндиди (Уинкс, 58), Эль-Ханнус, Айю, Декордова-Рид (Макатир, 73), Дака (Буонанотте, 81).
Предупреждение: Угарте (84).
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