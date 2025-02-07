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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
07.02.2025 22:00 - : -
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2025, 11:38 |
31
0

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 22:00 матч Кубка Англии

07 февраля 2025, 11:38 |
31
0
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 7 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Лестер
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Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
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Манчестер Юнайтед смотреть онлайн Кубок Англии по футболу Лестер Манчестер Юнайтед - Лестер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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