07.02.2025 22:00 - : -
Англия07 февраля 2025, 11:38 |
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Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 22:00 матч Кубка Англии
07 февраля 2025, 11:38 |
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В пятницу, 7 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ЛестерСмотреть трансляцию
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