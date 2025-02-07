В пятницу, 7 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция