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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
07.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лестер
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Англия
08 февраля 2025, 14:57 | Обновлено 08 февраля 2025, 15:04
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Рубен АМОРИМ: «Меня волнует не Кубок Англии, а игра Ман Юнайтед»

Коуч МЮ прокомментировал победу над Лестером в 1/16 финала

08 февраля 2025, 14:57 | Обновлено 08 февраля 2025, 15:04
200
0
Рубен АМОРИМ: «Меня волнует не Кубок Англии, а игра Ман Юнайтед»
ФК Манчестер Юнайтед. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим не согласен с тем, что Кубок Англии может спасти сезон для его команды. После победы 2:1 над Лестером португалец заявил, что гораздо больше озабочен уровнем игры, чем потенциальным путем в финал на Уэмбли:

«Матч был выигран в Ферги-тайм? Мы должны верить до конца, но это не имеет ничего общего с временами Алекса Фергюсона. Мы должны играть гораздо лучше – и с мячом, и без него. В первом тайме у нас не было энергии, мы играли слишком медленно. Во втором – немного прибавили, стали быстрее двигать мяч и выигрывать вторые мячи. В итоге получили хороший результат, но не хорошую игру.

Кто виноват – игроки, система или тренер? Ответственность лежит на всех, но прежде всего – на тренере. Если команда не прогрессирует, значит проблема во мне. Наша задача – проанализировать матч и улучшить игру в следующем поединке.

Дело не в позициях, а во владении мячом? Не согласен, что мы стали лучше играть из-за возвращения Гарначо на его привычную позицию. Он менялся местами с Далотом – Диогу играл больше в центре, но суть не в этом. Проблема в контроле мяча: нужно не терять его во время первого же прессинга соперника. Это нюансы, определяющие общее качество игры.

Спасет ли Кубок сезон? Я не могу думать только о том, чтобы спасти сезон за счет Кубка Англии. Это не тот подход, который я поддерживаю, и это не тот уровень, которого заслуживает Манчестер Юнайтед.

Я не думаю о конце сезона – финал Кубка еще очень далеко. Меня волнует сегодняшний день, а к настоящему моменту наша игра недостаточно хороша. Мы прошли дальше – это хорошо, у нас есть неделя на подготовку, но уровень игры в матче меня не устраивает».

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Лестер).
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Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Лестер Манчестер Юнайтед - Лестер Рубен Аморим пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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