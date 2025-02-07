7 февраля на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лестером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда переживает откровенно ужасный сезон. И после смены наставника особенно лучше не стало - а то и ухудшилось по сравнению с тен Хагом. Именно при Рубене Амориме красные дьяволы вылетели из Кубка Лиги, проиграв кризисному Тоттенхэму. Да и в АПЛ манкунианцы окончательно рухнули в нижнюю часть турнирной таблицы. Кристал Пэлас в прошлом сезоне тоже обыграл исторического гранда 2:0 на Олд Траффорд, и это уже воспринималось совершенно как нечто банальное. Понимая, что тут уже не спасти сезон, МЮ может сделать акцент на другие турниры. У них неплохо получается в Лиге Европы, где после старта с ничьих англичане выигрывали, обеспечив себе плей-офф досрочно. Но все равно и ФКСБ неделю назад обыграли. Ну, и в кубке в прошлом раунде было нечто сродни подвига: оставшись вдесятером, выбили по пенальти Арсенал.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Лестер

Клуб в 2023-м году уже вылетал в Чемпионшип. Но тогда была сделана удачная ставка на Мареску. Энцо досрочно выиграл первое место для лис, но после этого летом перебрался в Челси. Со следующими тренерами уже не так угадывали, мягко говоря. Стив Купер не продержался и полугода. Сменивший его ван Нистелрой оптимистично начинал, с победы над Вест Хэмом и ничьей с Брайтоном. Но потом в АПЛ было 7 поражений кряду, и только кризисный Тоттенхэм обыграли - в волевом стиле, пропустив первыми. В прошлом туре против Эвертона снова не получилось: проиграли, причем разгромно, 0:4. Кроме того, уже при Рууде было разгромлено в предыдущем раунде КПР - соперника из Лондона победили со счетом 6:2.

Статистика личных встреч

3:0 в ноябре стали четвертым кряду очным матчем, что был выигран МЮ.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в том, что хотя бы такого соперника легко обыграют даже нынешние манкунианцы. Но и ван Нистелрой отлично знает соперника, он даже был тут и.о. осенью. Ограничимся нейтральными тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,65).